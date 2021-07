Neue Manufakt(o)ur durch Kiel zeigt altes Handwerk in modernem Umfeld

Wann? 31. Juli, 14. August, 28. August, 25. September sowie 16. Oktober 2021 Wo? Treffpunkt ist beim Welcome Center Kieler Förde Preise: Erwachsene: 16,- Euro; Kinder 4-12 Jahre: 8,- Euro

Angefangen beim uralten Handwerk der Buchbindung über die eigene Kaffeeröstung bis hin zu der selbständigen Produktion von Süßigkeiten werden verschiedene Manufakturen besucht.

Der Stadtführer, in Person des ehrwürdigen Kieler Kaufmanns Johann Schweffel, philosophiert mit Beginn der Tour über sein Leben als Kaufmann inmitten des 18. Jahrhunderts. Schweffel führt dabei die Teilnehmer durch die Kieler Innenstadt, erzählt Anekdoten über sich, imposante Bauwerke und Persönlichkeiten der Stadt, wie z.B. über Altbürgermeister Asmus Bremer.

Der Bogen vom konventionellen Handwerk in die Neuzeit wird durch die Besuche der Manufakturen geschlagen.

So blickt z.B. die Universitäts-Buchbinderei Fritz Castagne auf eine über 200-jährige Tradition und entführt die Teilnehmer in ein anderes Jahrhundert. Umgeben von historischen Arbeitsgeräten, die noch immer in vollem Einsatz sind, spürt man die hohe Wertigkeit eines Buches ganz intensiv.

Die edlen Bohnen der Impuls Kaffeemanufaktur Kiel werden in einem aufwendigen Verfahren direkt vor Ort geröstet. Eine Kostprobe des frischgebrühten Kaffees ist im modernen und hippen Café natürlich inklusive.

Vervollständigt wird die Tour mit der "süßen" Manufaktur, dem Bonscherhus in der Kieler Altstadt. Hier wird Zucker über der offenen Flamme gekocht, mit Farbstoffen eingefärbt und kunstvoll zu detaillierten Motiven gezogen, geknetet, gewalzt. Eine Handarbeit, die eine perfekte Technik voraussetzt. Probieren gehört auch hier für alle Gäste der Tour selbstverständlich dazu!

Die Tour ist auf 15 Personen begrenzt. Aufgrund der Corona Pandemie können Tickets nur im Vorverkauf erworben werden. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist erforderlich.

Die Buchungen sind online unter www.kiel-sailing-city.de/manufakturen sowie vor Ort im Welcome Center Kieler Förde möglich.

Quelle: Kiel Marketing GmbH