Neue Leiterin für Kieler Kulturamt

Auf die neue Aufgabe in Kiel ist Göb, die an der Kieler Förde einst studierte und während dieser Zeit auch im NDR-Funkhaus tätig war, gespannt: "Bereits im Studium wurde Kiel zu meiner Wahlheimat. In Zukunft gemeinsam mit dem Team des Amtes für Kultur und Weiterbildung neue Ideen für das städtische Kulturangebot entwickeln zu dürfen, ist eine extrem reizvolle Aufgabe."

"In der Kultur verhandeln wir nicht zuletzt über die Werte unserer Gesellschaft. Umso wichtiger ist es, dass wir möglichst alle Einwohnerinnen und Einwohner in diesen Gestaltungsprozess aktiv mit einbeziehen.", so Göb über ihre zukünftige Rolle.

Als Kiels Kulturdezernentin freut sich Bürgermeisterin Renate Treutel auf die Zusammenarbeit: "Mit Johanna Göb konnten wir eine sehr versierte Kulturmanagerin für die Leitung des Amtes für Kultur und Weiterbildung gewinnen. Sie ist bestens vernetzt in Schleswig-Holstein und darüber hinaus."

Auch sie betonte die Wichtigkeit von Kultur für eine Stadt wie Kiel: "Ein vielfältiges und pralles Kulturangebot ist für Kiel nicht nur 'nice to have' – Kultur ist ein unverzichtbares Bindemittel und bringt Menschen auf kreative Weise in den Austausch miteinander. Zudem ist die Kulturlandschaft eine wichtige Visitenkarte von Kiel. Insofern übernimmt Johanna Göb eine sehr wichtige Aufgabe in und für Kiel. Dafür wünsche ich ihr alles Gute und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr!"

Quelle: Landeshauptstadt Kiel