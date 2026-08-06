Neue Haltestellenschilder für Kiel

Warum werden die Schilder erneuert?

Die Maßnahme erfolgt auf Grundlage des Kooperationsvertrags zwischen NAH.SH und der NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH. Das Ziel ist eine verständliche und gut sichtbare Information für alle Fahrgäste zu gewährleisten. Oberbürgermeister Dr. Samet Yilmaz betont: "Ein attraktiver öffentlicher Nahverkehr beginnt nicht erst im Bus, sondern bereits an der Haltestelle. Wer sich schnell orientieren kann, steigt leichter auf Bus und Bahn um."

Der Eigenbetrieb Beteiligungen der Landeshauptstadt Kiel (EBK) ist als Aufgabenträger für Planung und Finanzierung zuständig. Für das Projekt investiert der EBK rund 1,85 Millionen Euro. NAH.SH fördert die Maßnahme mit 180 Euro pro Haltestellenschild. Die Umsetzung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der KVG.

Sabine Schirdewahn, Werkleiterin des EBK, erklärt: "Eine gute Fahrgastinformation ist ein wesentlicher Bestandteil eines guten öffentlichen Nahverkehrs. Mit den neuen Haltestellenschildern schaffen wir eine moderne, einheitliche und barriereärmere Fahrgastinformation, die den Zugang zum ÖPNV für alle erleichtert. Unabhängig davon, ob sie in Kiel zu Hause sind oder als Gäste unsere Stadt besuchen."

Bessere Lesbarkeit durch andere Farben

Die neuen Haltestellenschilder entsprechen dem landesweiten Design von NAH.SH und wurden auf Grundlage nutzerzentrierter Forschungs- und Gestaltungsmethoden entwickelt. Sie bieten ein modernes und einheitliches Erscheinungsbild sowie eine deutlich bessere Lesbarkeit durch hohe Kontraste und reflexionsarme Oberflächen. Klare Angaben zu Liniennummer, Fahrtrichtung, Fahrtziel und Fahrsteig sollen eine schnelle Orientierung ermöglichen.

Neu ist die einheitliche Verwendung von Steigangaben. Diese werden künftig sowohl auf den Haltestellenschildern als auch in den digitalen Auskunftsmedien und Apps angezeigt. Fahrgäste erhalten dadurch auf allen Informationskanälen dieselben detaillierten Angaben und finden sich leichter zurecht. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse flossen zugleich in die Weiterentwicklung der digitalen Fahrgastinformation ein.