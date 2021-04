Kieler Radwege: Besser radeln auf neuem Asphalt

Im Frühjahr, wenn die Asphaltwerke ihre Produktion wieder hochgefahren haben, bekommen in Kiel nicht nur Straßen – wie aktuell der Knooper Weg in Höhe Jungfernstieg – eine neue Schwarzdecke. Auch auf zahlreichen Radwegen in der Stadt wird die Asphaltschicht erneuert, damit es sich dort komfortabler radeln lässt.