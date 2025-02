Netzwerkabend für migrantische Gründer und Gründerinnen in Gaarden

Am Montag, 24. Februar 2025, findet von 17.30 Uhr bis ca. 20.00 Uhr ein Netzwerktreffen für Existenzgründerinnen und -gründer und Selbstständige mit Migrationsgeschichte in Kiel-Gaarden statt. Veranstaltungsort ist das Stadtteilcafé in der Hans-Christian-Andersen-Schule in der Stoschstraße 24-26. Den Eingang findet ihr am Ostring.