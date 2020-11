Wir verlosen 3x "Naturparks Schleswig-Holstein" aus dem Conrad Stein Verlag!

Jetzt bei Amazon bestellen

Autorin Tonia Körner beschreibt in ihrem Buch abwechslungsreiche Wanderungen durch drei vielfältige Naturparks zwischen Hamburg und Schleswig. Ob in den Hüttener Bergen, rund um den Westensee oder im Gebiet von Aukrug: Überall können Wanderer herrliche Aussichten von den eiszeitlich geformten Hügellandschaften genießen, ein Bad in den malerischen Seen nehmen oder durch die stillen Moore und die wunderschönen Wiesenauen streifen.

In den Dörfern und märchenhaften Wäldern verbirgt sich so manches Kleinod. Mehrere Wald- und Erlebnispfade helfen, die etwas im Schatten der Küsten liegenden Naturperlen ins rechte Licht zu rücken.

Die genauen Wegbeschreibungen, detaillierten Karten und GPS-Tracks helfen den Wanderern bei der Orientierung. Die Einteilung in verschiedene Schwierigkeitsgrade und Hinweise, wie gut der Weg zum Wandern mit Kind, Buggy oder Hund geeignet ist, erleichtern die Auswahl der Touren.

Neben Tipps zu Einkehrmöglichkeiten liefert die Autorin darüber hinaus interessante Informationen zu Natur, Kultur und Geschichte der Region. Zahlreiche Bilder der teils unberührten Landschaften runden den Wanderführer ab und wecken die Vorfreude auf eine Auszeit in der schönen Natur Schleswig-Holsteins.

Die Autorin:

Die freiberufliche Reisejournalistin Tonia Körner erkundet seit Jahren vor allem die Nordländer und ihre Heimat Schleswig-Holstein zu Wasser und zu Land. So entstanden einige der schönsten Touren zu Fuß, mit dem Rad, auf Skiern oder mit dem Kanu. Für den Conrad Stein Verlag hat sie auch die Wanderführer "Norwegen: Jotunheimen", "Norwegen: Hardangervidda", "Norwegen: Rondane", "Holsteiner Land" sowie "Lauenburger Seen" geschrieben.

Buchinfo: Naturparks Schleswig-Holstein – 27 Wanderungen zwischen Nord- und Ostsee

von Tonia Körner

1. Auflage 2020, ISBN 978-3-86686-585-3

160 Seiten, 58 farbige Abbildungen, 27 Karten

ausklappbare Übersichtskarte, GPS-Tracks zum Download

Preis: 12,90 Euro

Erscheinungstermin: November 2020

