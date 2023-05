Nachhaltigkeitspreis 2023: Kiel gemeinsam nachhaltig "fairändern"

Seit zehn Jahren trägt die Landeshauptstadt Kiel den Titel "Fairtrade-Stadt". Dieses Jubiläum bestimmt auch das Motto des diesjährigen Nachhaltigkeitspreises: "Kiel nachhaltig fairändern: Fair-Trade Projekte von Kieler:innen für die Welt". Gesucht werden in diesem Jahr Personen, Projekte und Initiativen, die sich für fairen Handel einsetzen. Teilnehmende können ihre Bewerbungen in diesem Jahr erstmals online einreichen.

In Kiel engagieren sich zahlreiche Initiativen und Projekte für Fairtrade – ob in Schulen, in Vereinen, in der Kirche, dem Handel, der Gastronomie oder in anderen Kooperationen. Viele sind schon mehr als ein Jahrzehnt unermüdlich im fairen Handel aktiv, andere haben sich erst seit Kurzem dem fairen Handel verschrieben, sind aber nicht weniger engagiert dabei.

"Mit dem Motto des Nachhaltigkeitspreises 2023 'Kiel nachhaltig fairändern' wollen wir ein besonderes Augenmerk auf das Engagement der Kieler:innen rund um das Thema Fair-Trade legen. Fairer Handel unterstützt gerechtere Löhne, Menschenrechte und eine umweltschonende Produktion und zeigt echte Alternativen zu herkömmlichen Handelsketten auf.

Wir freuen uns auf tolle Einreichungen, denn es gibt sicherlich viele gute Projekte bei uns in der Landeshauptstadt, denen wir durch eine Auszeichnung die Aufmerksamkeit geben wollen, die ihnen gebührt", sagt Umweltdezernentin Doris Grondke.

Der Kieler Nachhaltigkeitspreis 2023 ist mit 5.000 Euro dotiert. Einsendeschluss ist der 1. September 2023. Das Preisgeld kann auf mehrere Preisträger:innen aufgeteilt werden. Mehr zum Preis und zur Ausschreibung steht online unter www.kiel.de/nachhaltigkeitspreis.

Die Bewerbungen können bis Freitag, 1. September 2023, über das Onlineformular – zu finden unter www.kiel.de/nachhaltigkeitspreis – eingereicht werden. Sollte eine Online-Einreichung nicht möglich sein, können sich Interessierte per Email an jana.wilkening@kiel.de oder telefonisch unter (0431) 901-3704 an Jana Wilkening wenden. Sie steht auch für Fragen und weitere Informationen zur Verfügung.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel