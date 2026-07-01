Wann? Donnerstag, 9. Juli 2026, 14.30 Uhr Wo? Nachhaltigkeitszentrum Tickets: per E-Mail an umweltberatung@kiel.de oder unter 0431- 901-3781

Was erwartet euch beim Walk?

Der dreistündige Spaziergang startet am Nachhaltigkeitszentrum am Europaplatz 2 und führt euch zu verschiedenen nachhaltigen Anlaufstellen. Ihr lernt Geschäfte mit regionalen Produkten, Selbsthilfewerkstätten und urbane Gärten des Permakulturzentrums kennen. Außerdem erfahrt ihr, welche Vereine und Initiativen in Kiel aktiv für Zero Waste arbeiten. Das Projektteam des Umweltschutzamtes begleitet euch und beantwortet eure Fragen.

Wie funktioniert Zero Waste konkret?

Nach einer Einführung ins Zero-Waste-Konzept zeigt euch die Tour praktische Alternativen zum Wegwerfkonsum. Ihr entdeckt Orte, die auf Tauschen, Leihen und Reparieren setzen statt auf Neukauf. Die Route verbindet Theorie mit Praxis und macht deutlich, wie jeder im Alltag Ressourcen schonen kann. So erhaltet ihr konkrete Ideen, die sich sofort umsetzen lassen.

Warum engagiert sich Kiel für Zero Waste?

Als Zero-Waste-Stadt setzt Kiel gezielt auf Ressourcenschutz und Abfallvermeidung. Die Landeshauptstadt will zeigen, dass nachhaltiges Leben keine Utopie ist, sondern im Alltag funktioniert. Der Walk ist Teil dieses Engagements und macht die vielfältigen lokalen Initiativen sichtbar. Ihr seht, wie eine ganze Stadt gemeinsam Verschwendung reduziert.

Mehr nachhaltige Initiativen in Norddeutschland findet ihr bei uns auf kiel-magazin.de – lasst euch inspirieren