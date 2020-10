Musikschule Kiel bietet Schnuppertage für Schlagzeug und Tasteninstrumente

Wann? Schlagzeug/Percussion: Samstag, 7. November 2020, 10.00 bis 17.00 Uhr

Tasteninstrumente: Sonntag, 8. November 2020, 10.00 bis 15.00 Uhr

Schlagzeug: Sonntag, 29. November 2020, 15.00 Uhr Wo? Haus der Initiativen und Musikschule Eintritt: kostenlos Anmeldung: eine verbindliche Anmeldung telefonisch unter 0431/9015265 oder per Mail an JohannDavid.Horst@kiel.de ist unbedingt erforderlich.

Im November bietet die Musikschule Schnuppertage für einzelne Instrumentengruppen an, da in diesem Jahr aufgrund der Hygieneregeln und Abstandsvorschriften ein Tag der offenen Tür für alle Instrumente im Konzertsaal der Musikschule nicht möglich ist.

Am Samstag, 7. November 2020, präsentiert sich der Fachbereich Schlagzeug/Percussion mit einem Kennenlerntag zwischen 10.00 und 17.00 Uhr im Haus der Initiativen in der Diedrichstraße 2 (2.Stock, Räume 20 und 21). Es kann jeweils nur eine Person zurzeit beraten werden. Maximal vier Begleitpersonen sind gestattet. Der Zugang ist nicht barrierefrei.

Der Schnuppertag für Tasteninstrumente findet am Sonntag, 8. November 2020, im Gebäude am Schwedendamm 8 statt. Zwischen 10.00 und 15.00 Uhr können Interessierte in der Musikschule Kiel Klavier, Keyboard und Akkordeon ausprobieren. Am gleichen Tag präsentieren die jungen Künstler der unterschiedlichen Klassen des Fachbereichs ihr Können mit einem abwechslungsreichen Programm.

Wer die Schlagzeug-Schüler in Aktion erleben möchte, kann dies beim Fachbereichskonzert Schlagzeug im Konzertsaal der Musikschule am

Schwedendamm 8 am 29. November 2020, um 15.00 Uhr. Die Zuschauerzahl ist begrenzt. Anschließend ist eine kurze Beratung möglich.

Zu allen drei Veranstaltungen ist eine verbindliche Anmeldung bei der Musikschule Kiel unter der Kieler Telefonnummer 901-5265 (Montag,

Dienstag und Freitag 10.00 bis 12.00 Uhr) oder per E-Mail an JohannDavid.Horst@kiel.de unbedingt erforderlich. Für die Schnuppertage werden individuelle Termine vergeben.

Informationen zu Veranstaltungen der Musikschule stehen unter www.musikschule-kiel.de (Bereich Veranstaltung) im Internet.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel