Musikalische Lesung "Dämon" mit Matthias Brandt und Jens Thomas

Wann: Sonntag, 22. Dezember 2024, 19.00 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) Wo: Schauspielhaus Kiel Eintritt: 35,- Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr Tickets: Direkt hier bestellen*

Improvisation mit Text und Klang

Die Geschichte handelt von einem Mann, der unter seltsamen Erscheinungen leidet. Er sieht Dinge und hört Geräusche, die außer ihm niemand wahrnimmt. Immer mehr steigert er sich in die Vorstellung hinein, dass ein furchtbares unbekanntes Wesen von ihm Besitz ergreift. Das Unsichtbare wird zur Obsession, bis er eines Tages vor der Erkenntnis steht: "Ich kann nicht mehr wollen, aber jemand will für mich."

Der Soundtrack und die Songs zu dieser eindringlichen Darbietung stammen von Jens Thomas. Mit "Dämon" knüpfen die beiden Künstler an ihre gemeinsame Arbeit in "Psycho" an. Dieser Abend ist nicht festgelegt und routiniert einstudiert, sondern lebt von der intensiven, spontanen Interaktion zwischen Brandt und Thomas.

Die Frankfurter Rundschau schrieb dazu: "Jens Thomas und Matthias Brandt gestalteten in der Improvisation mit Text und Klang ein ungemein dichtes, ungemein individuell ausgestaltetes Szenario, einen nur mit Fantasie gefüllten Klang- und Assoziationsraum, in dem ein gelegentlich leiser ironischer Zwischenton nicht dementierend, sondern bereichernd wirkte".

Matthias Brandt

Matthias Brandt, 1961 in Berlin geboren, ist ein vielfach ausgezeichneter deutscher Schauspieler und Autor. Ab Mitte der Achtzigerjahre gehörte er den Ensembles vieler Theater an, zuletzt denen der Schauspielhäuser Zürich und Bochum. Seit 2000 arbeitet er hauptsächlich für Film und Fernsehen. Zu seinen bekanntesten Rollen der letzten Jahre gehörten die des Münchner Kommissars Hanns von Meuffels in der Krimireihe "Polizeiruf 110" und die des August Benda in der Serie "Babylon Berlin". Als Sprecher wurde er zweimal mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet. 2016 erschien sein Kurzgeschichtenband "Raumpatrouille", 2019 sein Romandebüt "Blackbird".

Jens Thomas

Jens Thomas, 1970 in Braunschweig geboren, studierte Jazz-Klavier an der Musikhochschule in Hamburg. Seit 1996 ist er als Musiker im In- und Ausland tätig und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Seit 2003 wirkte er in verschiedenen Theaterproduktionen u.a. am Thalia Theater Hamburg, am Nationaltheater Gent, den Münchner Kammerspielen, dem Wiener Burgtheater und am Schauspielhaus Bochum mit. Er komponierte auch Musik für Filme wie den NDR Dokumentarfilm "Tod auf dem Hochsitz" und den Tatort "Ich hab im Traum geweinet".

Tickets für die musikalische Lesung kosten 35,- Euro zzgl. Vorverkaufsgebühren und sind über unseren Link oder unter theater-kiel.de zu erwerben. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, die Veranstaltung startet um 19.00 Uhr.