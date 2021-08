"Musik der Sterne": Konzert im Mediendom der FH Kiel

Wann? Termine am 19. September, 24. Oktober, 7. und 28. November, 19. Dezember 2021, jeweils 15.00 Uhr; Weitere Termine 2022 Wo? Mediendom der Fachhochschule Kiel Tickets: online unter fh-kiel.de Preis: 18,- Euro, ermäßigt 14,- Euro

Viola Schnittger und Sergey Rotach nehmen Besucher mit auf die Fortsetzung einer wundervollen Reise durch Musik, Poesie und Sternenflug. Nach dem Erfolg von "Dem Himmel so nah", dem ersten Teil von "Musik der Sterne" hat das Gesangs-Duo ein neues Programm erarbeitet.

Sie präsentieren ein emotionales Konzerterlebnis mit klassischen Liedern, Popballaden und Musicaltiteln. Im Mediendom erleben Zuhörer den Gesang unter dem Sternenhimmel, beim Sonnenuntergang, in den Metropolen unserer Welt, in der Natur und in Verbindung mit wunderschönen Illustrationen.

Die Möglichkeiten des Mediendoms der Fachhochschule Kiel schaffen die Kulisse für ein beeindruckendes Hör- und Seherlebnis in 3D, bei der realen und virtuellen Welt miteinander verschmelzen.

Viola Schnittger absolvierte 2001 ihren Abschluss als Schauspielerin und Sängerin in Hamburg und bewegt sich neben dem klassischen Bühnenspiel, lyrischen Vorträgen und Lesungen auch regelmäßig vor der Kamera (unter anderem Produktion mit Studio HH, ZDF). Sie arbeitet als freiberufliche Sängerin und Schauspielerin sowie als Dozentin an Deutschlands größter Schauspielschule für Kinder und Jugendliche.

Sergey Rotach machte im Musikkonservatorium Sankt Petersburg seinen Abschluss als Opernsänger und Dirigent. Jahrelang sang er im dortigen Opernhaus und ist Preisträger verschiedener Gesangswettbewerbe. 2001 kam er nach Kiel und ist seitdem fest im Kieler Opernchor engagiert.

Seit 2010 arbeiten Schnittger und Rotach zusammen und geben regelmäßig gemeinsame Konzerte. Sie präsentieren ein buntes Programm von klassischen Liedern über Popballaden bis hin zu Musicaltiteln. Mit ihren Konzertreihen nehmen sie ihr Publikum auf musikalische Reisen mit. Mit ihren Liedern erzählen sie kleine Geschichten und entführen in eine Welt voller Emotionen.

