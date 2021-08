Wann? Freitag, 13. August 2021, 14.00 bis 18.00 Uhr Wo? Schifffahrtsmuseum Kosten: 25,- Euro, Kaffee und Kuchen an Bord und Führungen inklusive Anmeldung unter: metallgiesserei@kiel.de

Vom Schifffahrtsmuseum geht es per Schiff zur Metallgießerei. Die Teilnahme am Museumsausflug per Schiff (14.00 bis 18.00 Uhr) kostet 25,- Euro, Kaffee und Kuchen an Bord und Führungen inklusive.

Der Startpunkt des Ausflugs ist vor dem Schifffahrtsmuseum Fischhalle, Wall 65. Nach dessen Erkundung mit Kennern der Kieler Geschichte geht es am Anleger Seegarten auf den historischen Salondampfer. Der "Fördeführer" des Fördervereins "MS Stadt Kiel" gibt während der einstündigen Fahrt durch den Kieler Hafen Erläuterungen zu den Schiffen und Hafenanlagen.

Ziel ist der Anleger Dietrichsdorf und dort die ehemalige Howaldtsche Metallgießerei in der Grenzstraße 1. Das Bauwerk des Kieler Architekten Heinrich Moldenschardt von 1884 legt Zeugnis ab von den Arbeitsbedingungen, unter denen Handels- und Marineschiffe einst entstanden. Der Ausflug endet dort mit einer Kurzführung.

Die Rückfahrt – es fahren dort die KVG-Linien 60S und 11 sowie die Schwentinefähre – erfolgt in eigener Verantwortung der Teilnehmenden.

Die Teilnahmegebühr ist am Veranstaltungstag am Tresen des Schifffahrtsmuseums zu zahlen. Teilnehmen kann nur, wer sich vorher unter der E-Mail-Adresse metallgiesserei@kiel.de angemeldet hat.

Gemäß den Corona-Vorschriften werden Namen und Adressen aller Teilnehmenden erfasst. Für die Veranstaltung gilt Maskenpflicht.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel