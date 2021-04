Multivan Kitesurf Masters Tourplan 2021

Deshalb laufen trotz aller Schwierigkeiten und Unsicherheiten die Vorbereitungen für die Multivan Kitesurf Masters 2021 auf Hochtouren. Die Choppy Water GmbH präsentiert als Organisator jetzt den Tourplan für die höchste nationale Regattaserie im Kitesurfen. Dabei stehen aktuell bis zu vier Tourstopps auf dem Plan.

Das Multivan Summer Opening Sylt kann aufgrund der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Die Veranstaltung lockt alljährlich über 100.000 Besucher an den Brandenburger Strand in Westerland. Eine Großveranstaltung in dieser Dimension ist im geplanten Zeitraum über Himmelfahrt und Pfingsten unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Lage nicht durchzuführen.

Deshalb wurde das Multivan Summer Opening nach Abstimmung mit dem Tourismus-Service sowie den Partnern und Sponsoren für dieses Jahr abgesagt. Für das kommende Jahr steht der Termin aber bereits fest: Vom 26. Mai bis 6. Juni 2022 soll Sylt dann endlich wieder zum Eldorado für die Surfer werden.

Das bedeutet aber nicht, dass es Pfingsten 2021 kein Kitesurfen gibt. Vom 22. bis 24. Mai 2021 soll in Kellenhusen an der Ostsee die 2021er Saison eröffnet werden. Erstmals werden im Rahmen dieser Veranstaltung Kitesurfer und Windsurfer in einer gemeinsamen Regatta antreten.

Abwechselnd sollen Wind- und Kitesurfer in der Disziplin Racing auf die Regattabahn geschickt werden. Durch die gemeinsame Durchführung der beiden spektakulären Boardsportarten soll in diesem schwierigen Corona-Jahr die Chance auf offizielle Wettbewerbe für die Teilnehmer maximiert werden.