Künstler rückt Botanischen Garten in neues Licht

Wann? Vom 17. November 2023 bis 27. Januar 2024, immer freitags und samstags ab 18.00 Uhr

Achtung: keine Veranstaltung vom 22. bis 30. Dezember 2023! Wo? Botanischer Garten Eintritt: 6,- Euro (ermäßigt 3,- Euro) Tickets: auf www.eventim-light.com und an der Abendkasse

Gemeinsam mit Sounddesignerin Joy Dorany inszeniert der Berliner Lichtkünstler Benjamin Rachfahl die einzigartigen Pflanzen und Lebensräume des Botanischen Gartens mit Licht, Schatten und Klang.

Jedes der Häuser taucht in eine eigene Lichtstimmung und Sounddesign. Elemente der klassisch-szenischen Ausleuchtung mit Glühlicht wechseln in farbig-digitale LED-Räume. Die Gäste begeben sich auf einen Rundgang durch die Vielfalt der Pflanzenwelten. Farbige, bewegte Lichter, klassische Beleuchtung und Projektionen setzen die Verwandlung der Natur in der Nacht kunstvoll in Szene.