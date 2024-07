"Mu:d Coffee 2": Asiatische Küche für jeden Geschmack

Das "Mu:d Coffee 2" in der Holtenauer Straße 176 ist, wie der Name verrät, in Kiel bereits das zweite seiner Art. Die erste Filiale in der Schloßstraße 19 begeistert schon seit einiger Zeit ihre Kunden mit einer bunten Auswahl an Frühstücksoptionen, kleiner asiatischer Küche und sowohl warmen als auch kalten Getränken. Die neu eröffnete Filiale in den renovierten Räumlichkeiten, die ehemals das "Café Blattgold" beherbergten, soll nun mit warmen Speisen das Angebot erweitern und den Anwohnern um den Blücherplatz eine neue Anlaufstelle für asiatische Küche bieten.