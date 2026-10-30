Große Premiere in Hamburg: Moulin Rouge! Das Musical
Kultur Musical, Comedy & Show
Paris, Liebe und ein Feuerwerk aus 75 Songs – ab 5. November 2026 verwandelt sich das Theater am Großmarkt in Hamburgs aufregendsten Nachtclub. Moulin Rouge! Das Musical bringt Baz Luhrmanns oscarprämiertes Meisterwerk auf die Bühne und feiert Wahrheit, Schönheit, Freiheit und Liebe.
|Wann?
|ab 5. November 2026
|Wo?
|Theater am Großmarkt
|Eintritt:
|ab 59,99 Euro
|Tickets:
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Die Story hinter dem Musical
Ein junger Songwriter kämpft im Paris des Jahres 1899 um die Liebe seines Lebens. Christian verliebt sich in Satine, den strahlenden Star des legendären Nachtclubs Moulin Rouge. Doch der einflussreiche Duke of Monroth will das finanziell angeschlagene Haus übernehmen – und damit auch Satine für sich gewinnen.
Gemeinsam mit Clubbesitzer Harold Zidler und den schillerndsten Bohemians der Stadt inszeniert Christian ein musikalisches Schauspiel. Künstler Toulouse-Lautrec und Tangotänzer Santiago stehen ihm dabei zur Seite. Ihr Ziel: das Moulin Rouge retten und für die Liebe kämpfen. Tony-Award-Gewinner Alex Timbers führt Regie bei diesem mit 10 Tony Awards ausgezeichneten Welterfolg.
75 Songs aus 160 Jahren Musik
Der Soundtrack vereint 75 Songs von 165 Komponisten aus 31 Musikverlagen – ein Mashup, das 160 Jahre Popgeschichte abdeckt. Von Jacques Offenbach bis Lady Gaga, von "Lady Marmalade" über "Roxanne" bis zu "Your Song": Die legendären Filmsongs treffen auf Hits von Adele, Katy Perry, Rihanna und Beyoncé.
Über zehn Jahre Entwicklungsarbeit stecken in den Rechteverhandlungen über drei Kontinente hinweg. Regisseur Alex Timbers trat persönlich an Dave Stewart heran, um die Rechte an "Sweet Dreams" zu sichern. Musical Director Justin Levine nahm ein Demo für die Rolling Stones in einem Kleiderschrank auf – mit Erfolg. Die Stones gaben ihre Zusage, obwohl Baz Luhrmann für den Film damals keine Rechte erhalten hatte. Das Original Cast Recording erreichte Platz 1 der Billboard Cast Album Charts.
Theater am Großmarkt als Bühne
Das Theater am Großmarkt in der Banksstraße 28 wird ab November 2026 zur festen Spielstätte. Seit seiner Eröffnung im März 2015 hat das in eine denkmalgeschützte Halle integrierte Haus bereits über 900.000 Besucher angezogen und Stars wie Kylie Minogue sowie Musicalerfolge wie "Dirty Dancing" und "Billy Elliot" beherbergt.
Von Dezember 2021 bis Juli 2026 lockte Harry Potter und das verwunschene Kind weitere 1,8 Millionen Menschen ins Theater. Für Moulin Rouge! Das Musical wird der Saal nach aufwendigen Umbauarbeiten komplett verwandelt: neue Bühnentechnik, eine Optik im Stil des Paris der 1890er Jahre und 39 Kronleuchter im Saal.
Spektakuläres Bühnenbild
Der legendäre Elefant – Satines Garderobe – ist 5,1 Meter groß und 220 Kilogramm schwer. Selbstverständlich gehört auch die ikonische rote Windmühle zum Bühnenbild. Die Verwandlung in einen Nachtclub, der alle Sinne betört, macht das Theater am Großmarkt zu einer einzigartigen Spielstätte in Hamburg.
Kostüme voller Opulenz
210 komplette Looks, 850 individuelle Kostümteile und 140 Korsette – die handgefertigten Kreationen stammen von der vielfach ausgezeichneten Designerin Catherine Zuber. Insgesamt wurden 171.288 Strasssteine verarbeitet, allein 3.500 davon für Satines "Sparkling Diamond"-Kleid.
Zuber ließ sich von historischen Malern, moderner Popkultur wie Madonna und Beyoncé sowie von Marlene Dietrich und der Belle Époque inspirieren. 180 Mitarbeiter arbeiteten 36.000 Stunden an den Kostümen. Durch Magneten an den Kostümen sind Schnellumzüge in nur 10 Sekunden möglich. Besonders wichtig: der enorme Bewegungsspielraum für die hoch energetischen Tanzszenen.
Choreographien von Can Can bis Tango
Vom traditionellen Can Can über den legendären "Roxanne"-Tango bis hin zu Modern Dance und Jazz – die Tanzstile sind so vielfältig wie die Show selbst. Choreographin Sonya Tayeh gab mit Moulin Rouge! Das Musical ihr Broadway-Debüt und arbeitete zuvor mit Madonna, Miley Cyrus und Florence and the Machine.
Drei Jahre dauerte es, das Meisterwerk tänzerisch zu durchdringen. Die Eröffnungsnummer allein umfasst 13 Minuten und 8 verschiedene Songs. Beim Can Can absolvieren die Tänzer 36 Kicks. Die Show verlangt echte Virtuosität und hohes technisches Können – und jenes gewisse Feuer, das die Bühne zum Glühen bringt.
Vielfalt und Inklusion
Die vier Ideale der Bohème – Wahrheit, Schönheit, Freiheit, Liebe – prägen nicht nur die Story, sondern auch die Besetzung. Moulin Rouge! Das Musical setzt auf eine divers besetzte Cast in puncto Geschlecht, Hautfarbe, Kleidergröße, Ausbildung und Herkunft.
Die Show repräsentiert queere und non-binäre Personen und bildet auf der Bühne eine neue Normalität in der kommerziellen deutschen Theaterszene ab. Harold Zidler begrüßt das Publikum mit den Worten: "Egal wie sündhaft eure Lust, egal wie lustvoll eure Sünde – hier seid ihr willkommen!" Mehrere Charaktere basieren auf realen historischen Persönlichkeiten wie Henri de Toulouse-Lautrec und dem Cancan-Star Nini les-Pattes-en-l'air.
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