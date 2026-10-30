Wann? ab 5. November 2026 Wo? Theater am Großmarkt Eintritt: ab 59,99 Euro Tickets: Tickets für Moulin Rouge bestellen.*

Die Story hinter dem Musical

Ein junger Songwriter kämpft im Paris des Jahres 1899 um die Liebe seines Lebens. Christian verliebt sich in Satine, den strahlenden Star des legendären Nachtclubs Moulin Rouge. Doch der einflussreiche Duke of Monroth will das finanziell angeschlagene Haus übernehmen – und damit auch Satine für sich gewinnen.

Gemeinsam mit Clubbesitzer Harold Zidler und den schillerndsten Bohemians der Stadt inszeniert Christian ein musikalisches Schauspiel. Künstler Toulouse-Lautrec und Tangotänzer Santiago stehen ihm dabei zur Seite. Ihr Ziel: das Moulin Rouge retten und für die Liebe kämpfen. Tony-Award-Gewinner Alex Timbers führt Regie bei diesem mit 10 Tony Awards ausgezeichneten Welterfolg.

75 Songs aus 160 Jahren Musik

Der Soundtrack vereint 75 Songs von 165 Komponisten aus 31 Musikverlagen – ein Mashup, das 160 Jahre Popgeschichte abdeckt. Von Jacques Offenbach bis Lady Gaga, von "Lady Marmalade" über "Roxanne" bis zu "Your Song": Die legendären Filmsongs treffen auf Hits von Adele, Katy Perry, Rihanna und Beyoncé.

Über zehn Jahre Entwicklungsarbeit stecken in den Rechteverhandlungen über drei Kontinente hinweg. Regisseur Alex Timbers trat persönlich an Dave Stewart heran, um die Rechte an "Sweet Dreams" zu sichern. Musical Director Justin Levine nahm ein Demo für die Rolling Stones in einem Kleiderschrank auf – mit Erfolg. Die Stones gaben ihre Zusage, obwohl Baz Luhrmann für den Film damals keine Rechte erhalten hatte. Das Original Cast Recording erreichte Platz 1 der Billboard Cast Album Charts.

Theater am Großmarkt als Bühne

Das Theater am Großmarkt in der Banksstraße 28 wird ab November 2026 zur festen Spielstätte. Seit seiner Eröffnung im März 2015 hat das in eine denkmalgeschützte Halle integrierte Haus bereits über 900.000 Besucher angezogen und Stars wie Kylie Minogue sowie Musicalerfolge wie "Dirty Dancing" und "Billy Elliot" beherbergt.

Von Dezember 2021 bis Juli 2026 lockte Harry Potter und das verwunschene Kind weitere 1,8 Millionen Menschen ins Theater. Für Moulin Rouge! Das Musical wird der Saal nach aufwendigen Umbauarbeiten komplett verwandelt: neue Bühnentechnik, eine Optik im Stil des Paris der 1890er Jahre und 39 Kronleuchter im Saal.

Spektakuläres Bühnenbild

Der legendäre Elefant – Satines Garderobe – ist 5,1 Meter groß und 220 Kilogramm schwer. Selbstverständlich gehört auch die ikonische rote Windmühle zum Bühnenbild. Die Verwandlung in einen Nachtclub, der alle Sinne betört, macht das Theater am Großmarkt zu einer einzigartigen Spielstätte in Hamburg.