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Bjarne Mädel liest in Kiel

Kultur Lesungen & Slams

Freizeit Events

Bjarne Mädel bringt gemeinsam mit Angelika Richter, Bettina Stucky und Katrin Wichmann die erfolgreichen Monologe von Ingrid Lausund auf die Kieler Bühne. Die Lesung verspricht Humor, Tiefgang und großartige Schauspielkunst.

Ein gläserner Eingang eines Haus, an dem "Konzerthaus am Schloss" steht
Der Haupteingang vom Konzerthaus am Schloss, © Kiel-Magazin
Avatarbild von Autor Melisa Blatter Melisa Blatter
Wann? Sonntag, 18. September 2026, 19.00 Uhr
Wo? Konzerthaus am Schloss
Eintritt: ab 34,10 Euro
Tickets: direkt hier bestellen

Was erwartet euch bei der Lesung?

Vier herausragende Stimmen des deutschen Films und Theaters interpretieren "Bin nebenan. Monologe für zuhause". Ingrid Lausund, bekannt als Drehbuchautorin von "Der Tatortreiniger", erzählt mit Humor und Scharfsinn vom Leben. Ihre Geschichten drehen sich um wackelige Lebensfundamente und sanierungsbedürftige Innenräume.

Worum geht es in den Monologen?

Die Texte porträtieren vereinsamte und verunsicherte Menschen in ihren kleinen Paralleluniversen. Sie fechten Überlebenskämpfe mit sich selbst, ihrer Umwelt und für ihre Würde aus. Emotionale Rohrbrüche sind dabei vorprogrammiert: humorvoll und berührend zugleich erzählt.

Wer steht auf der Bühne?

Bjarne Mädel hat das Hörbuch-Projekt realisiert und präsentiert nun ausgewählte Monologe live. Gemeinsam mit seinen Überraschungsgästen Angelika Richter, Bettina Stucky und Katrin Wichmann bringt er die zwölf Geschichten auf besondere Weise zum Leben. Die Kombination aus großartigen Stimmen und starken Texten macht den Abend zu etwas Besonderem.

Lust auf mehr kulturelle Highlights? Wir von kiel-magazin.de halten euch über spannende Veranstaltungen auf dem Laufenden.

Quelle:  GrooveComplex

Ortsinformationen

Konzerthaus am Schloss
Schlossplatz 2
24103 Kiel
0431/99071-0
 Website
 
 

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