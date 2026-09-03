Was erwartet euch bei der Lesung?

Vier herausragende Stimmen des deutschen Films und Theaters interpretieren "Bin nebenan. Monologe für zuhause". Ingrid Lausund, bekannt als Drehbuchautorin von "Der Tatortreiniger", erzählt mit Humor und Scharfsinn vom Leben. Ihre Geschichten drehen sich um wackelige Lebensfundamente und sanierungsbedürftige Innenräume.

Worum geht es in den Monologen?

Die Texte porträtieren vereinsamte und verunsicherte Menschen in ihren kleinen Paralleluniversen. Sie fechten Überlebenskämpfe mit sich selbst, ihrer Umwelt und für ihre Würde aus. Emotionale Rohrbrüche sind dabei vorprogrammiert: humorvoll und berührend zugleich erzählt.

Wer steht auf der Bühne?

Bjarne Mädel hat das Hörbuch-Projekt realisiert und präsentiert nun ausgewählte Monologe live. Gemeinsam mit seinen Überraschungsgästen Angelika Richter, Bettina Stucky und Katrin Wichmann bringt er die zwölf Geschichten auf besondere Weise zum Leben. Die Kombination aus großartigen Stimmen und starken Texten macht den Abend zu etwas Besonderem.

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