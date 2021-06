Monacos Fürst Albert II. besucht die Kieler Woche 2021

Unter anderem sollen Live-Konzerte, Flanierbereiche, die Windjammer-Segelparade und natürlich die Regatten vor Schilksee für typisches Kieler-Woche-Gefühl sorgen.



Auch der erste prominente Besucher der Kieler Woche 2021 steht bereits fest. Der regierende Fürst von Monaco Albert II. besucht am Mittwoch, 8. September 2021, die Landeshauptstadt. Nach einer Begrüßung durch Stadtpräsident Hans-Werner Tovar und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer wird Albert II. am Nachmittag mit der "Zukunft IV" – dem Flaggschiff des Kieler Yacht-Clubs – über die Förde setzen und das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel besuchen.

Weitere Programmpunkte sind in Vorbereitung. Zudem wird sich Fürst Albert II. in das Goldene Buch der Landeshauptstadt Kiel eintragen.



Der begeisterte Segler Albert II. ist Präsident des Mittelmeerforschungsrates (CIESM) und wurde in dieser Funktion im Jahr 2016 in Kiel mit dem Deutschen Meerespreis ausgezeichnet. Die monegassische Fürstenfamilie engagiert sich schon seit mehr als 100 Jahren für die Belange der Meere. Auch die Gründung des CIESM im Jahre 1919 geht auf ihre Initiative zurück.