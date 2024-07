"Moin Venedig": Festivaltag in der Dänischen Straße

Das kostenfreie Programm bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus Musik, Kultur, Spiel und Spaß. Auf der Großen Bühne am Klosterplatz eröffnet Bürgermeisterin und Kulturdezernentin Renate Treutel um 12.00 Uhr die Veranstaltung. Im Anschluss präsentieren internationale junge Künstler Werke berühmter italienischer Komponisten wie Domenico Scarlatti, Antonio Vivaldi, Gioachino Rossini oder Giuseppe Verdi.

Auf der Kleinen Bühne am Kirchenamt sorgen "The Comiedmen" mit humorvollen Songs verschiedener Stilrichtungen wie Swing, Rock, Pop und Blues für gute Laune. Moderiert wird das musikalische Programm von Ulrike Henningsen von NDR Kultur.

Das Stadtmuseum Warleberger Hof lädt zu zwei besonderen Themenführungen ein: Um 14.00 Uhr startet die Kostümführung "Salben, Pillen, Spezereien" über die Heilmittelherstellung und das Leben der Armen und Reichen. Um 15.30 Uhr gibt es eine Kurzführung durch die aktuelle Ausstellung "Kaufrausch. Konsum und Warenwelten der 1980er Jahre" mit anschließendem Museums-Speed-Dating.

Für die kleinen Gäste steht Kinderschminken auf dem Programm. Am "NDR DialogBus", der am Warleberger Hof Station macht, und am Infostand des SHMF können sich Besucher über das Festival informieren. Verschiedene Stände bieten Getränke und Spezialitäten an, darunter auch der Lions Club Kiel-Siebzig, der Wein, Kaffee und Kuchen zugunsten der Deutschen Seemannsmission verkauft. Kulinarische Köstlichkeiten serviert außerdem das Lüneburg-Haus.

Viele Geschäfte in der Dänischen Straße verlängern an diesem Tag ihre Öffnungszeiten. Die Kaufmannschaft organisiert den Festivaltag mit Unterstützung der Landeshauptstadt Kiel, Kiel-Marketing und des Landes Schleswig-Holstein. Weitere Förderer sind die Dierck Firmengruppe, NDR Kultur und NDR Schleswig-Holstein.

Detaillierte Informationen zum Programm des Festivaltags sind auf der Website www.daenische-strasse.de zu finden. Faltblätter mit allen Informationen liegen zudem in den Geschäften der Dänischen Straße und im Welcome Center Kieler Förde am Stresemannplatz 1-3 aus.

Der Festivaltag "Moin Venedig" in der Dänischen Straße verspricht ein stimmungsvolles Erlebnis für Musikbegeisterte und Familien. Er bietet die Gelegenheit, die beflügelnde Vielfalt der Musik an einem außergewöhnlichen Ort zu erleben und sich auf das Schleswig-Holstein Musik Festival einzustimmen.