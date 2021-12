Möglichkeiten der Tabakentwöhnung

Auch, wenn die Politik in den letzten Jahren bereits stark eingelenkt hat und beispielsweise Tabakwerbung in vielen Bereichen verboten hat, gibt es auch in Deutschland nach wie vor viele Raucher. Viele, die dem Nikotin frönen, wollen eigentlich schon lange damit aufhören, doch es fällt ihnen sehr schwer. Daher bedarf es oft bestimmter Hilfsmittel oder Techniken, die beim Loslassen der Zigarette helfen sollen.