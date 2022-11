So schön sind die Wintertrends

Die neuesten Trends der Wintersaison 2022/2023

Die Garderobe in dieser Wintersaison ist unterteilt in zwei großen Themen. Kostüme, Anzüge und große einhüllende Mäntel sind ein dominierender Bereich. Auf der anderen Seite spielt die Weiblichkeit an sich eine gewichtige Rolle. Es wird mit Farbe und sinnlichen Entwürfen gespielt. Die Zeiten von Sportswear werden in den Hintergrund gedrängt. Tailoring ist das Motto.

Die Loungewear kann aus dem Schrank verschwinden. Jetzt wird auf Struktur in Form von Jacken, Mänteln aus Tweed, schicken Kostümen und Anzügen gesetzt. Wollstoffe spielen dabei eine Hauptrolle.

Formschöne Jacken so weit das Auge reicht

Sie denken Jacken haben Sie schon genug im Schrank? Die neuen Jacken verzaubern und wer kann an diesen schönen Stücken schon vorbeigehen? Eine Jacke stellt den schönen Mittelpunkt eines perfekten Outfits dar. Der Tailoringtrend lenkt im Winter 2022/2023 den Fokus auf die Jacken und Mäntel.

Die Sanduhr-Silhouette ist groß im Kommen. Die neue Weiblichkeit in Anlehnung an die 50er Jahre wird durch breite Schultern und eine enge Taille in Szene gesetzt. Diese Kleider folgen einem starken und weiblichen Trend.

Bei den Damen-Winterjacken zeichnen sich klare Trends ab. Der Ledermantel zählt zum aufregenden Trendthema, welcher ein großes Mode-Comeback feiert. Die Lieblingsfarben der Designer bei den Winterjacken und -mänteln sind rot, blau sowie grün. Ob puristischer Style oder formschöner Chic, es darf Farbe mit ins Spiel kommen. Signalfarben waren auf den Schauen genauso zu sehen.

Die Oversize-Jacke ist weiterhin im Trend und begehrt. Die Silhouette glänzt durch XXL-Format oder einer kastigen Form. Der Klassiker, die Steppjacke zeigt sich voluminös, blousonartig und glänzend in Schwarz wie in knalligen Farben.

Die Bomberjacke an sich sollte in keinem Kleiderschrank als Kombitalent fehlen. Ein weiteres großes Trendthema ist die kurze Lederjacke mit weißem Kuschelfell. Der Kragen ist voluminös. Die Jacke wird vorzugsweise in schokoladenbraun getragen.

Die kuschelige Strickjacke als Multitalent

Die Strickjacke lässt sich traumhaft schön kombinieren und spielt eine gewichtige Rolle bei den Wintertrends 2022/2023. Strickjacken mit Reißverschluss sind ein großes Thema. Lange Cardigans unterstreichen den Trend der Weiblichkeit, wie bei Cecil gesehen.

Strickjacken werden gerne nur noch mit einem Knopf geschlossen. Strickjacken mit einem Polokragen sind sehr hipp. Die Ballett-Wickeljacke ist ein Trendthema. Die schmeichelnden Wickelcardigans wurden von schwarz bis creme und flieder gesichtet. Diese Strickjacken sind in dieser Saison kuschliger und fluffiger. Dünne Cardigans dürfen im Kleiderschrank nach hinten geschoben werden.

Die Must-Haves der Wintersaison

Zu den schönen Jackentrends gesellen sich klobige Loafer, welche des klassischen Sneakers derzeit den Rang ablaufen. Voluminöse rote karierte Mäntel und Jacken sind ein echter Hingucker. Overkneestiefel passen in diesem Winter besonders gut zum Minirock, welcher noch ein paar Zentimeter kürzer wurde.

Doch Obacht geben, ein Stilbruch sollte sein. Dieser Look sollte mit einer dicken, voluminösen Strickjacke und einem Taillengürtel gebrochen werden. Das weiße Tanktop sollte auf keinen Fall fehlen. Welches unter einer kuschligen Strickjacke genauso attraktiv aussieht wie unter einem Blazer.

Die lässige und leicht wollige Anzughose wird mit einem kuschligen und leuchtenden Pullover kombiniert. Jeans dürfen selbstverständlich nicht fehlen, wobei sie nicht die erste Geige spielen. Im Kommen ist die Workerjeans aus den späten 70er Jahren. Die Skinnyjeans rückt in den Hintergrund, weites und gerades Bein ist angesagt.