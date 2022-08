Aktionstag zur nachhaltigen Mobilität in Kiel

Wann? Sonntag, 28. August 2022, 11.00 bis 17.00 Uhr Wo? Fähranleger Reventloubrücke und Dietrichsdorf Eintritt: frei

Um den Anforderungen an eine moderne, klimafreundliche Stadt gerecht zu werden, plant Kiel die Mobilitätswende. Wie die Kieler sich künftig durch ihre Stadt bewegen, können Interessierte beim zehnten Mobilitätsfest der Landeshauptstadt diskutieren und ausprobieren.

Der Aktionstag am Sonntag, 28. August 2022, findet erstmals an gleich zwei Orten – den Fähranlegern Reventloubrücke und Dietrichsdorf – statt. Die neuen mobil.punkte an den Anlegern bieten zukünftig eine Vielzahl von Mobilitätsangeboten sowie sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.

Zudem gibt es ein abwechslungsreiches Programm für jedes Alter – unter anderem mit Vorführungen auf der BMX-Showfläche und besonderen Kinderaktionen mit der Meermanege und dem Zauberer Jeff de Fire. Angeboten werden zudem eine kostenlose Fahrradcodierung, eine Fahrradwaschanlage und eine Fahrrad- und E-Scooter-Teststrecke.

Den Besuchern wird empfohlen, mit dem Fahrrad oder dem Bus zur Veranstaltung zu kommen. Dabei können dann direkt die neuen Fahrradabstellanlagen der mobil.punkte oder die bewachten Fahrradabstellplätze auf der Reventlouwiese genutzt werden.

In vielen Kieler Stadtteilen starten geführte Radtouren zur Reventloubrücke. Die Teilnehmer der fahrradaktivsten Stadtteile werden mit attraktiven Preisen belohnt. Auf alle Beteiligten wartet am Zielort zur Stärkung ein kostenfreies faires und gesundes Radler-Frühstück.

Zur Feier des Tages können alle Interessierten im Kieler Stadtgebiet (Zone 4000 und Überlappungsbereiche) mit allen Linienbussen der KVG, Autokraft und VKP kostenlos fahren. Als Fahrschein gilt am 28. August 2022 bis 6.00 Uhr des Folgetages in ganz Kiel das Deckblatt des Programm-Flyers.

Die Schwentinelinie F2 pendelt von 10.00 bis 13.00 und von 14.00 bis 18.00 Uhr im Halbstundentakt zwischen den Anlegern Dietrichsdorf und Reventloubrücke. Sie ist ebenfalls kostenlos nutzbar.

Weitere Informationen zu den Angeboten und zu den Abfahrtszeiten der Fähre gibt es auf www.kiel.de/mobilitaetsfest.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel, Pressereferat