Planungsparameter für neues ÖPNV-System werden definiert

Auto, Fahrrad & Co.

Theodor-Heuss-Ring: Zuflussregelungsanlage für besseren Verkehrsfluss

Um den Verkehrsfluss am Theodor-Heuss-Ring in Kiel zu verbessern, wurde eine Zuflussreglungsanlage (ZRA) installiert. Stop-and-go-Wellen auf sollen so verhindert werden.