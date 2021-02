Mit Online-Kursen ins vhs-Frühjahr

Bis zu den Osterferien bleibt das Angebot der Förde-vhs digital. Viele Kurse starten alternativ in virtuellen Kursräumen und werden in Präsenz fortgesetzt. Das Programm ist vielfältig, für alle ist etwas dabei. Einige Kurse sind kostenfrei.

Neben großen Sprachen wie Englisch oder Spanisch sind weitere beliebte Sprachen wie Norwegisch, Dänisch oder Schwedisch im aktuellen Online-Programm. Die Sprachgruppen arbeiten vorwiegend in virtuellen Kursusräumen in der vhs.cloud. In dieser Kursusumgebung nutzen die Teilnehmer und Kursleiter verschiedene Wege, um miteinander zu kommunizieren und voneinander zu lernen. Regelmäßig gibt es per Videokonferenz Kontakt, bei dem Aussprache, Wortschatz und Grammatik gemeinsam trainiert werden.

In den Bewegungskursen läuft der Unterricht auch zunächst über das Internet. Die Dozenten sind live mit den Gruppen verbunden, unmittelbare Hilfestellungen und gute Begleitung sind dadurch möglich. Achtsamkeit, Qi Gong, Yoga oder Pilates – in allen Gruppen kann so das Gemeinschaftsgefühl erhalten bleiben und die Gesundheit gestärkt werden.

Während der Zeit im Homeoffice lohnt es sich, auch die berufliche Bildung online zu entdecken. Von "Einführung in Word mit Muße" über "Grundlagen der Moderation" bis "Online-Marketing" gibt es Angebote, mit denen Interessierte auf jeden Fall beruflich und persönlich weiterkommen.

Die vhs-Kunstschule ist auch digital verlockend. In Malkursen wird die Kommunikation virtuell gestaltet, verschiedene Tools zum Visualisieren sind im Einsatz und machen einen solchen Kursus zum Erlebnis. Entdeckungsfreude pur bringt auch der neue Fotokursus "Poesie des Alltags – Poesie der Unschärfe", bei dem Interessierte lernen, die bekannte Umgebung im Alltag mit einem frischen Blick zu betrachten. Zwischen den virtuellen Sessions motivieren Aufgaben, die die Teilnehmer selbstständig bearbeiten, zum Entdecken und Anwenden des Gelernten.

Vorträge online und Diskussionsveranstaltungen zu aktuellen Themen wie etwa Internetseminare im Rahmen der Ehrenamtsstrategie des Landes, zum Klimawandel oder Angebote aus der Reihe "vhs to huus" runden das Programm ab.

Für die digitale Volkshochschule brauchen die Teilnehmer einen Computer mit Internetzugang sowie Kamera und Mikro, alternativ können auch Tablets oder Smartphone genutzt werden. Das Team der Förde-vhs informiert nach Anmeldung über den Zugang zum virtuellen Kursusraum und verschickt die Zugangsdaten per E-Mail. Ein technischer Support per Telefon und E-Mail wurde eingerichtet.

Für Fragen und Beratungen rund um den Semesterstart ist die Förde-vhs telefonisch unter Telefon (0431) 901-5200 und per E-Mail an info@foerde-vhs.de zu erreichen. Persönliche Anmeldungen im Gustav-Radbruch-Haus der Volkshochschule (Muhliusstraße 29-31) sind derzeit nicht möglich.

Weitere Informationen zum Programm und die digitale Ausgabe des Sonderheftes "Vernetzen.Verändern.Gestalten" stehen unter www.foerde-vhs.de.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel