Mit der Kuratorin durch die Ausstellung "Made in Kiel"

Wann? Sonntag, 23. Januar 2022, 15.30 Uhr Wo? Warleberger Hof Eintritt: frei Anmeldung erforderlich: Telefon 0 431 / 9 01 34 25 Zugang: Es gilt die 2G-Regel.

Karoline Liebler vermittelt fundierte Einblicke in die Entwicklung des produzierenden Gewerbes in Kiel von der Nachkriegszeit bis in das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends.

Die Kuratorin hat Geschichte und Europäische Ethnologie studiert und arbeitet seit zwei Jahren als Volontärin im Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum. Die von ihr kuratierte Ausstellung "Made in Kiel" widmet sich dem Aufbau der Friedensindustrie, der Wirtschaftswunderzeit, dem Strukturwandel in den 1970er und 1980er Jahren und schließlich den Umbrüchen um die Jahrtausendwende.

Während der Führung können die Teilnehmer nicht nur viel über die Kieler Industriegeschichte erfahren – sie können diese an Mitmachstationen auch erleben. Abschließend illustriert Karoline Liebler am Beispiel verschiedener Firmengeschichten prägende lokale und überregionale Veränderungen.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel