Wann? Samstag, 26. November 2022, 11.00 bis 16.00 Uhr Wo? Kulturzentrum Pumpe Eintritt: frei

Klimawandel, Umwelt, Wohnen, Zusammenleben, Verkehr – wie könnte Kiel aussehen an seinem 800. Geburtstag in 20 Jahren? Welche Chancen und Herausforderungen werden 2042 auf die Landeshauptstadt zukommen? Auf diese und viele andere Fragen können junge Leute aus Kiel und Umgebung Antworten finden bei der "Mission 2042 – Jugend macht Zukunft" am Sonnabend, 26. November 2022, 11.00 bis 16.00 Uhr, im Kulturzentrum Pumpe in der Kieler Altstadt.

Mit einem großen Zukunftsdialog und vielen Beteiligungsveranstaltungen arbeitet die Landeshauptstadt an einer Strategie für "Kiel 2042". Nach einer coronabedingten Verzögerung steht nun endlich die Jugendbeteiligung an. Sie ist gleichsam das Herzstück dieses Prozesses, denn die Jugendlichen von heute sind die Erwachsenen im Kiel von übermorgen.

Junge Leute im Alter von 12 bis 21 Jahren sind eingeladen zu dieser Zukunftswerkstatt, die vom Oberbürgermeister und Mitarbeiter:innen aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung begleitet wird. Zunächst gibt es Informationen, wie sich die Stadt den Zukunftsaufgaben stellen will. Dann gehen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf eine gedankliche Mission und entwickeln eigene Ideen zum Kiel in 20 Jahren. Diese Ideen und Vorschläge werden ein Teil der Zukunftsstrategie "Kiel 2042".

Zwischen den Gesprächen gibt es leckeres Essen und Live-Musik mit der jungen Kieler Sängerin und Songwriterin "It’s ISI".

Wer bei dieser "Mission 2042" mitarbeiten will am Kiel der Zukunft und noch nicht angemeldet ist, kann auch spontan teilnehmen. Informationen zum gesamten Zukunftsdialog stehen unter www.kiel.de/2042.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel

Bildquelle: pixelio.de