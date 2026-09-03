Was erwartet euch an diesem Abend?

Dies ist keine klassische Lesung, sondern eine Live-Show mit vielen Facetten. Miriam Davoudvandi erzählt von ihrem Aufwachsen in Armut in Deutschland, von Victory-Schuhen statt Nikes und der Scham, Freunde nicht nach Hause einladen zu wollen. Dabei wird es viel um Rap, politische Einordnungen und jede Menge Millennial. An manchen Orten gibt es sogar Überraschungsgäste.

Wer ist Miriam Davoudvandi?

Die 1992 in Bukarest geborene Journalistin, Moderatorin und Autorin ist vielen auch als DJ Cashmiri bekannt. Als ehemalige Chefredakteurin des Musikmagazins splash! Mag und Host des preisgekrönten WDR-Podcasts "Danke, gut" hat sie sich einen Namen gemacht. Sie schreibt heute unter anderem für Spiegel und Zeit über Popkultur, Politik und Psyche. Für ihre Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet, darunter als "Musikjournalistin des Jahres".

Worum geht es in ihrem Buch?

"Das können wir uns nicht leisten" erzählt Miriams Geschichte vom sozialen Aufstieg. Das Fernsehen war ihr Fenster zur Welt, prägende Popmomente begleiteten ihren Weg. In ihrer Show analysiert sie alte "Assi-TV"-Formate und fragt gemeinsam mit dem Publikum: Wie hat uns das alles geprägt – persönlich, politisch und kulturell? Ihr Buch erschien im März 2026 bei btb und stand wochenlang in der SPIEGEL Bestsellerliste.

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