MINT trifft Kunst: Wettbewerb der FIRST® LEGO® League in Kiel

Beruf & Bildung

Wettbewerb "Jugend musiziert": Junge Musiktalente zeigen ihr Können in Kiel

Deutschlands größter Musikwettbewerb für Kinder und Jugendliche geht in die 61. Runde. Am ersten Februar-Wochenende findet das Musikfest an mehreren Orten in Kiel statt.