Migration und Förde: Stadtspaziergang für Kinder durch Kiel-Gaarden

Wann? Sonntag, 5. September 2021, 12.00 Uhr Wo? Startpunkt vor dem Blauen Engel an der Kieler Hornbrücke Preis: 7,- bis 15,- Euro je nach Selbsteinschätzung Anmeldung: per Email an kiel@grenzgaenge.net

Für Kinder aus Kiel gibt es am Sonntag, 5. September 2021 eine tolle Möglichkeit, Kiel von einer anderen Seite zu erkunden. Grenzgänge | Bildung im Stadtraum lädt alle Kinder von 6 bis 12 Jahren zu einem Stadtrundgang durch Kiel-Gaarden ein.

Gemeinsam erleben die Teilnehmenden hautnah wie Kiel sich im Laufe der Zeit verändert hat. Sie erkunden, wer in der Stadt lebt, wer neu dazu kommt und warum.

Die Kinder erforschen, wie Gemüse, Obst und ganze Gerichte ihren Weg hier nach Kiel auf die Teller fanden und stellen sich die Frage wie wir alle gemeinsam zusammenleben wollen und was es eigentlich mit dem großen blauen Kran im Hafen von Kiel auf sich hat.

Die Gruppe startet am 5. September 2021 um 12.00 Uhr vor dem Blauen Engel an der Kieler Hörnbrücke und beendet den Rundgang in der Elisabethstraße, Ecke Norddeutsche Straße. Der Rundgang dauert circa 1 1⁄2 bis 2 Stunden und kostet 7,- bis 15,- Euro pro Kind – je nach Selbsteinschätzung. Auch die Eltern sind natürlich herzlich eingeladen dabei zu sein und müssen nichts zusätzlich bezahlen.

Quelle: grenzgänge | bildung im stadtraum e.V.