Mensa-Aktionen sorgen für Abwechslung auf dem Teller

Speziell für den Weltvegantag hat das Team der Hochschulgastronomie zwei neue vegane Angebote entwickelt. Die Gäste der Mensen in Kiel, Lübeck, Flensburg und Heide erwartet ein "Fritten-Mix aus Maniok und Kartoffel mit Guacamole, Tomatensalsa und Wasabi Veganese". Als Nachtisch lockt eine vegane Lemon Tarte. Darüber hinaus stehen weitere ausschließlich vegane und vegetarische Gerichte auf dem Speiseplan.

"Das Interesse an veganen Speisen steigt kontinuierlich an", erzählt die stellvertretende Hochschulgastronomie-Leiterin Kristin Dahl. "Wir erwarten, dass dieser Trend weiter anhält, und bieten in diesem Wintersemester eine noch größere Vielfalt veganer und auch vegetarischer Gerichte an." Die coronabedingte Schließzeit der Mensen hat das Team unter anderem dafür genutzt, neue vegane Bowls und Rezepte aus der internationalen Küche zu entwickeln.

In der Protein-Power-Woche erwartet die Studierenden täglich ein anderes proteinreiches Gericht – von "Blattsalat-Bowl mit Seelachsfilet, Quinoa und hausgemachtem Powerdressing" bis "Falafel-Bratling mit Süßkartoffel-Popcorn-Stampf, Tomatensalsa und Rote-Bete-Hummus-Soße". "Eine eiweißhaltige Ernährung fördert die Konzentration", erklärt Kristin Dahl. "Deshalb haben wir besonders proteinhaltige Mahlzeiten kreiert, mit denen die Studierenden wach und fit durchs Semester kommen."

Quelle: Studentenwerk Schleswig-Holstein