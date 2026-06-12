Mehr Züge zur Kieler Woche

Was verändert sich beim Fahrplan?

Die Bahnunternehmen stocken ihre Kapazitäten deutlich auf. Unter der Woche kommen längere Züge zum Einsatz, damit möglichst viele Gäste bequem an- und abreisen können. Am Wochenende fahren die Züge durchgängig Tag und Nacht in alle Richtungen. Zwischen Neumünster und Kiel verkehren nachmittags sogar dreimal pro Stunde Züge.

An beiden Wochenenden der Kieler Woche fahren nachts stündliche Züge ab Kiel. Die Verbindungen führen nach Lübeck, Eckernförde, Neumünster (mit Anschluss nach Hamburg) und Rendsburg. Bis etwa 2 Uhr nachts gibt es sogar halbstündliche Rückfahrten nach Preetz, Neumünster, Rendsburg, Schleswig und Eckernförde. Von Kiel nach Neumünster verkehren zwischen 21 und 1 Uhr sogar dreimal pro Stunde Züge.

Was ist mit der Strecke nach Schleswig?

Zwischen Schleswig und Kiel gibt es am Wochenende zusätzliche Verbindungen. Die Linie RB 75 wird von Rendsburg nach Schleswig verlängert und verkehrt von 15 bis 24 Uhr. Der Halbstundentakt nach Schleswig gilt allerdings nur bis 23:25 Uhr. Danach fahren die Züge stündlich bis in die Nacht.

Auf dem Streckenabschnitt Eckernförde – Schleibrücke Süd kommen Dieseltriebwagen statt Akkuzüge zum Einsatz. Diese Züge sind normalerweise zwischen Niebüll und Dagebüll unterwegs. Fahrgäste aus Richtung Schleibrücke nach Kiel müssen in Eckernförde umsteigen. Die Dieseltriebwagen sind nicht barrierefrei, mobilitätseingeschränkte Fahrgäste erreichen den nordbahn-Kundendialog unter (040) 303 977 333.

Aufgrund der Bauarbeiten zur Reaktivierung der Strecke Schönkirchen – Schönberger Strand entfallen in diesem Jahr die historischen Züge. Sobald die Baumaßnahmen abgeschlossen sind, können die nostalgischen Züge wieder rollen.

Wie sieht es mit Bussen aus?

Auch die Busunternehmen ziehen mit. Innerhalb Kiels und in den umliegenden Kreisen bieten sie längere Betriebszeiten und höhere Kapazitäten an. Alle aktuellen Fahrpläne findet ihr in der NAH.SH-App, in der NAH.SH-Fahrplanauskunft oder direkt auf den Seiten der Verkehrsunternehmen. So seid ihr flexibel unterwegs und verpasst keine Attraktion.

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