Crowdfunding-Aktion "100 Jahre Planetarium"

Was nur Wenige wissen: Das Planetarium ist eine deutsche Erfindung, die sich in der vergangenen 100 Jahren fortlaufend entwickelt hat. Im Jahr 2023 will der Mediendom der Fachhochschule Kiel daher mit der Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien e.V. (GDP) und der International Planetarium Society (IPS) das Jubiläum "100 Jahre Planetarium" feiern. Geplant ist für das Jubiläumsjahr neben einer weltumspannenden Tour unter anderem ein 360°-Fulldome-Video-Trailer.

Crowdfunding-Aktion auf startnext.de

Bevor die zahlreichen Jubiläumsaktionen 2023 starten, benötigen die Verbände finanzielle Hilfe, um die Aktivitäten vorzubereiten. Daher hat die GDP eine Crowdfunding-Aktion unter www.startnext.de/100-jahre-planetarium ins Leben gerufen.

Auf der Aktionsseite können beliebige Beträge ab 10 Euro gespendet werden. Im Gegenzug erhalten Spender verschiedene "Dankeschöns" als Gegenleistung. Die Spanne reicht vom kleidsamen Loopschal bis über Mützen mit Logo bis hin zum Namen im Trailer-Abspann.

Dr. Björn Voß, Präsident der GDP freut sich auf die Aktion: "Bevor wir mit unterschiedlichsten Aktionen, die wir derzeit erarbeiten, 2023 weltweit auf Tour gehen, brauchen wir finanzielle Unterstützung, um die Jubiläumsaktivitäten vorzubereiten. Über die Crowdfunding-Aktion möchten wir 360°-Fulldome-Video-Trailer finanzieren. Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützer, denn beim Crowdfunding gilt das Alles-oder-Nichts-Prinzip: Wenn wir unser erstes Funding-Ziel von mindestens 1.000 Euro nicht bis zum 12. November nicht erreichen sollten, fließt alles Geld zurück an die Unterstützer. Unser zweites Funding-Ziel liegt bei 14.999 Euro."

Wer das Jubiläumsjahr der herausragenden deutschen Erfindung Planetarium unterstützen möchte, kann das ganz leicht und mit wenigen Klicks unter www.startnext.de/100-jahre-planetarium tun.

Abhängig von der Höhe der Unterstützung erhalten Unterstützer exklusive Taschen, Mützen oder Schals mit dem Aufdruck "Die Sterne waren nur der Anfang!". Das absolute Highlight bei einem Spendeneinsatz in Höhe von 1.000 Euro ist, der eigene Name im Abspann einer Fulldome-Show zu "100 Jahre Planetarium". Damit die Wartezeit bis zum Jahr 2023 schneller vergeht, gibt es ein Set aus Mütze, Schal und Baumwolltasche vorab.

Der Mediendom der Fachhochschule Kiel ist GDP-Mitglied und unterstützt das Jubiläumsjahr "100 Jahre Planetarium".

Über die GDP

Die Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien e. V. (GDP) ist ein Zusammenschluss von Planetarien, deren Mitarbeiter*innen, sowie Planetariums-interessierten Personen vor allem aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber auch aus anderen Ländern, mit dem Ziel die Zusammenarbeit der Planetarien im deutschsprachigen Raum zu fördern. Die Gesellschaft wurde im Mai 2011 gegründet und ist als gemeinnützig anerkannt.

Quelle: FH Kiel