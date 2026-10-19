Wann? Freitag, 6. November 2026, 20.00 Uhr Wo? Hansa48 Eintritt: VVK 30,- Euro (zzgl. VVKGebühren) Tickets: Direkt hier Tickets bestellen

Was erwartet euch bei Max Prosa?

"Der Garten" ist mehr als ein Album, es ist ein musikalischer Kosmos voller Begegnungen. Menschen treffen auf Engel, Esel auf Könige, der Papst auf Johnny Cash. Die Göttin Nacht schluckt die Sonne, Wartende verpassen sich ewig, und ungleiche Liebende finden zueinander. Bereits nach wenigen Worten seid ihr mittendrin in Prosas großem Figurenkabinett des Selbst.

Wie klingt die neue Tour?

Nach Jahren kleinerer Besetzungen tourt Prosa nun wieder mit voller Band. Magnus Bang Olsen, sein langjähriger Wegbegleiter, hat eine spezielle Klangwelt arrangiert, einen mystischen Teppich für Stimme und Texte. Die Wucht von Schlagzeug und Bass erinnert an Prosas Anfänge, als er mit Clueso tourte. Begleitet wird er von Leonie Geißler und Ben Anderson.

Warum ist diese Tour besonders?

"Die mitreißende Kraft einer Band habe ich in den letzten Jahren sehr vermisst", sagt Prosa selbst. Diese Energie bringt er nun zurück auf die Bühne. Im Sommer folgen ausgewählte Termine mit Streichern, um auch diesen Aspekt des Albums live zu präsentieren. Wie es danach weitergeht? Vielleicht ein Buch, vielleicht Musik. Prosa lässt sich treiben.

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