Wann? Samstag, 19. September 2026, 15.00 Uhr Wo? Freilichtbühne Krusenkoppel Eintritt: 40,32 Euro Tickets: diekt hier bestellen

Wofür werden die Einnahmen verwendet?

Die gesamten Ticketerlöse fließen in einen Tagestreff für Frauen ohne eigenes Zuhause. Viele bestehende Angebote für wohnungslose Menschen werden überwiegend von Männern genutzt. Frauen fühlen sich dort oft nicht sicher. Der Tagestreff bietet ihnen einen geschützten Raum, der dringend finanzielle Unterstützung braucht, um bestehen zu können.

Wer steht hinter dem Event?

Die Kieler Stadtmission veranstaltet das jährliche Benefiz-Konzert unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Daniel Günther. Auch Sozialministerin Aminata Touré und Oberbürgermeister Samet Yilmaz sind vor Ort. Sebastian Rehbach, Geschäftsführer der Stadtmission, betont: "Wir sind auf eure Hilfe angewiesen, um den Tagestreff an die Bedürfnisse der Klientinnen anzupassen."

Was erwartet euch musikalisch?

Neben Hauptact Max Mutzke heizt euch Sören Schröder mit seinem Mitsing-Programm "Deine Stadt singt" ordentlich ein. Beide Künstler sind nicht zum ersten Mal dabei und das aus gutem Grund. Die Atmosphäre auf der Krusenkoppel ist jedes Jahr außergewöhnlich: Live-Musik trifft auf gelebte Solidarität. Ihr teilt nicht nur die Freude am Konzert, sondern auch den Wunsch, wohnungslosen Menschen zu helfen.

Wie kommt ihr an Tickets?

Karten gibt es auf stadtmission-mensch.de oder über Eventim. Mit jedem gekauften Ticket setzt ihr ein Zeichen gegen Wohnungslosigkeit und ermöglicht Frauen einen sicheren Rückzugsort. Sichert euch jetzt euren Platz und erlebt Max Mutzke live – für den guten Zweck.

Lust auf mehr Events mit Sinn? Wir von kiel-magazin.de zeigen euch regelmäßig, wo ihr Kultur und Engagement verbinden könnt.