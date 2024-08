Matthias Stührwoldt und Achim Schnoor zu Gast in Dietrichsdorf

Der Stolper Biobauer und Erfolgsautor Matthias Stührwoldt ist bekannt für seine wundervollen Geschichten und seine Lieder auf Plattdeutsch. Nach einem erfolgreichen Auftritt im November 2023 kommt er am Samstag, 7. September 2024, erneut in die Paul-Gerhardt-Kirche in Kiel-Dietrichsdorf. Auf Einladung des Büchereivereins Dietrichsdorf stellt er gemeinsam mit Komponist, Gitarrist und Sänger Achim Schnoor aus Groß Wittensee sein neues, typisch norddeutsches Programm "Nich schlecht!" vor.