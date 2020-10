Martinsgansessen und Weihnachtsfahrten mit Raddampfer Freya

Kommen Sie mit den Advents-Fahrten ab Kiel maritim in die Weihnachtszeit! An Bord des Raddampfers "Freya“ gibt es neben einmaligen Ausblicken auf die Kieler Förde leckere Buffets an Bord. So bringt Sie der historische Raddampfer "Freya" mit seiner nostalgischen Atmosphäre an Bord direkt in Weihnachtsstimmung.