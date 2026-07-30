Was erwartet euch bei diesem Programm?

Marlene Jaschke widmet sich in ihrem neuen Programm Goethes Faust und ergründet gemeinsam mit ihrer Freundin Hannelore, "was die Welt im Innersten zusammenhält". Die eigenwillige Dame mit dem roten Hut nimmt euch mit auf eine musikalische Entdeckungsreise. Dabei gewährt sie Einblicke in ihren Alltag in der Buttstraße 5b und als Chefsekretärin im Schraubengroßhandel.

Wie wird der Abend gestaltet?

Der Abend verbindet Literatur mit Musik und persönlichen Geschichten. Herr Griepenstroh, Orgelspieler von der St. Trinitatis-Gemeinde, begleitet das Programm musikalisch. Mit viel Humor und Gesang wird das eine oder andere Geheimnis aus dem engsten Familienkreis gelüftet. Die Mischung aus Literaturkreis-Atmosphäre und Entertainment sorgt für einen abwechslungsreichen Abend.

Warum begeistert Marlene Jaschke ihr Publikum?

Seit vier Jahrzehnten bewegt die Hamburger Künstlerin ihr treues Publikum mit ihrer einzigartigen Art. Ihre authentische Darstellung der Figur Marlene Jaschke schafft eine besondere Nähe zu den Zuschauern. Die Kombination aus Witz, Rührung und vergnügter Unterhaltung macht jeden Auftritt zu einem besonderen Erlebnis. Auch nach 40 Jahren auf der Bühne freut sie sich auf neue Herausforderungen.

Was macht diesen Abend besonders?

Das Programm stellt die zentrale Frage, was es bedeutet, Mensch zu sein. Durch die Verknüpfung von Goethes klassischem Werk mit alltäglichen Beobachtungen entsteht eine einzigartige Perspektive. Die Zuschauer erleben eine Mischung aus Literatur, Musik und Lebensweisheiten. Lachen und Rührung liegen dabei nah beieinander und garantieren einen unvergesslichen Abend.

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