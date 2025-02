Maritime Filmschau im Schifffahrtsmuseum Fischhalle

Am Donnerstag, 6. März 2025, findet im Schifffahrtsmuseum Fischhalle in Kiel die Wiederholung einer maritimen Filmschau statt. Aufgrund der großen Nachfrage zeigt der Filmemacher Gerald Grote erneut drei außergewöhnliche Filme rund um das Thema (Ab)tauchen und Untergänge in der Kieler Förde.