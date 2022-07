Maritime Entdeckungsreise durch die Kieler Stadtgeschichte

Wann? Mittwoch, 3. August 2022, 16.30 Uhr und 17.00 Uhr, 18.00 auf der "MS Stadt Kiel" Wo? Stadtmuseum Warleberger Hof / "MS Stadt Kiel" Eintritt: 23,- Euro für Erwachsene, 14,- Euro für Kinder bis 12 Jahre Anmeldung: im Welcome Center Kieler Förde, telefonisch unter (0431) 679-1017 oder per Mail an info@kiel-sailing.city.de

Antworten liefern das Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum und der Förderverein MS Stadt Kiel e.V. in Führungen und einer Rundfahrt unter dem Motto "Sommer, Sonne, Segel setzen".

Am Mittwoch, 3. August 2022, haben Museumsbesucher einmal mehr die Gelegenheit, in Kiels maritime Geschichte einzutauchen. Um 16.30 Uhr und um 17.00 Uhr können Interessierte an Führungen durch das Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische Straße 19, teilnehmen. Dort sind derzeit die Ausstellungen "Die Seereise" und "Kiel bittet um Ihren Besuch" zu sehen, die Einblicke in die Geschichte der Passagierschifffahrt sowie den Tourismus in Kiel geben.

Um 18.00 Uhr geht es dann auf das 88 Jahre alte Traditions- und Museumsschiff "MS Stadt Kiel". Dort können Teilnehmer während der 90-minütigen Fördefahrt das Panorama genießen. Im Bordrestaurant stehen Snacks und Getränke zum Verkauf bereit.

Es wird um Anmeldung gebeten. Diese ist möglich im Welcome Center Kieler Förde, Stresemannplatz 1-3, telefonisch unter (0431) 679-1017 oder per Mail an info@kiel-sailing.city.de. Der Preis für Erwachsene beträgt 23,- Euro und für Kinder bis zwölf Jahre 14,- Euro.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel