Was macht die Mare Frisium besonders?

Der 110-jährige Traditionssegler trägt eine bewegte Geschichte in sich. 1916 als niederländischer Fischereilogger gebaut, wurde das Schiff später zum Frachtschiff und Küstenmotorschiff umgebaut. In den 1990er-Jahren erfolgte die aufwendige Restaurierung zum Passagiersegler. Seit 1995 fährt die Mare Frisium unter ihrem heutigen Namen und verbindet historischen Charme mit modernem Komfort.

Wie ist das Schiff ausgestattet?

An Bord findet ihr 14 gemütliche Kabinen, stilvolle Salons und ein großzügiges Deck. Die Ausstattung macht den Windjammer zum perfekten Ort für Tages- und Übernachtungsgäste. Ob maritime Veranstaltung oder mehrtägiger Törn – das Schiff bietet Raum für unvergessliche Erlebnisse auf dem Wasser.

Warum wurde die Mare Frisium ausgewählt?

Ab 2026 kürt die Kieler Woche jährlich ein offizielles Kieler-Woche-Schiff. Das ausgewählte Schiff übernimmt eine besondere Botschafterrolle während der neun Festivaltage. Es wird sichtbar in die Kommunikation eingebunden und ist Teil ausgewählter Programmpunkte. Die Mare Frisium macht den Anfang und setzt damit ein starkes Zeichen für maritime Kultur.

Was bedeutet dieser Titel?

"Seit mehr als 140 Jahren sind die Traditionssegler das Herzstück der Kieler Woche", erklärt Philipp Dornberger, Leiter des Kieler-Woche-Büros. Mit der Mare Frisium bekommt das Segel- und Sommerfestival erstmals einen maritimen Botschafter. Das Format soll die gesamte Welt der Traditionssegler stärken und jedes Jahr neue maritime Geschichten erzählen – ganz im Sinne des Mottos "Kieler Woche verbindet".

Wie wird das Schiff genutzt?

Der Traditionssegler ist weit mehr als ein Veranstaltungsort. Er wird als lebendiger Ort maritimer Geschichte und Begegnung verstanden. Während der Kieler Woche verwandelt sich die Mare Frisium in einen schwimmenden Treffpunkt für Gäste, Gespräche und maritime Momente. Das Schiff schafft Verbindungen zwischen Menschen, Tradition und Gegenwart.

Welche besonderen Momente erlebte das Schiff?

Auch außerhalb der Segelszene zieht die Mare Frisium Aufmerksamkeit auf sich. Sie diente als eindrucksvolle Kulisse für das MTV-Unplugged-Projekt von Udo Lindenberg. Dokumentationen rund um sein Album „Live vom Atlantik" wurden ebenfalls an Bord gedreht. Diese besonderen Momente machen den Windjammer weit über maritime Kreise hinaus bekannt.

Wie könnt ihr mitsegeln?

Ihr möchtet die Kieler Woche vom Wasser aus erleben? Auf der Mare Frisium und vielen anderen Traditionsseglern ist das möglich. Die Kieler Woche vom Deck eines historischen Seglers zu erleben, ist ein unvergessliches Erlebnis. Informationen und Buchungsmöglichkeiten findet ihr unter kieler-woche.de/traditionssegler.

Was erwartet euch an Bord?

Während der neun Festivaltage wird die Mare Frisium zum maritimen Begegnungsort. Ihr erlebt Segeltradition hautnah, genießt die Atmosphäre auf der Förde und seid Teil eines besonderen Kapitels Kieler-Woche-Geschichte. Das offizielle Kieler-Woche-Schiff verbindet maritime Vergangenheit mit lebendiger Gegenwart.

Auf der Suche nach weiteren maritimen Highlights? Wir von kiel-magazin.de haben noch viele spannende Tipps rund um Segeltradition und Küstenerlebnisse für euch.