Manufakt(o)ur am Schrevenpark

Wann? Samstag, 29. April, 15. Juli und 9. September 2023, jeweils 11.00 Uhr Wo? abendroth-porzellan Kosten: 16,- Euro pro Person

Neben dem Besuch der Manufakturen entdecken alle Teilnehmenden mit einem lokalen Guide die Gegend rund um den Schrevenpark. Interessante Einblicke in die historische Entstehungsgeschichte des Parkes sowie Geschichten über die städtebauliche Entwicklung des Stadtteils mit ihren prachtvollen Jugendstilbauten und der langen Tradition des Manufakturwesens in Kiel, runden die Tour auf eine besondere Art ab.

Die Manufakturen gewähren spannende Einblicke in ihre Produktionsstätte. In liebevoller Handarbeit entstehen in der abendroth-porzellan Manufaktur von Daniela Abendroth Geschirr und besondere Wohnaccessoires aus Porzellan. Hier können individuelle Kleinstserien und Einzelstücke bei der Fertigung bewundert werden.

Im Atelier von Buntes im Grünen steht der Kreativität nichts im Wege. Das Atelier der integrahlterapeutischen Kunstpädagogin Diana Gumz bietet freien Raum, um sich von Farben inspirieren zu lassen und bei einzigartigen Workshops die Vielfältigkeit der Kunst kennen zu lernen.

Kräuter-Pflug bietet als Fachgeschäft für Heilkräuter verschiedene Heilkräutertees und Kräuterteemischungen an. Das Sortiment wird nach traditionellen Rezepten, welche zum Teil über 80 Jahre alt sind, von Hand hergestellt. Neben verschiedensten Kräutern finden sich in der Manufaktur der Heilpraktikerin Rita Ebbert auch zahlreiche eigene Gewürzmischungen.

Diese besondere Stadtführung verbindet die Kunst verschiedener Handwerke mit der Historie eines Kieler Stadtviertels.

