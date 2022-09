Maline Kotetzki liest in der Stadtteilbücherei Elmschenhagen

Wann? Donnerstag, 8. September 2022, 19.00 Uhr Wo? Stadtteilbücherei Elmschenhagen Eintritt: frei Anmeldung: per Telefon unter 0431/901-4185 oder per Mail an stadtteilbuecherei.elmschenhagen@kiel.de

Maline Kotetzki, 1993 in Kiel geboren, studierte Deutsch und Politikwissenschaften und schreibt zurzeit an ihrer Dissertation. Sie ist Mitherausgeberin des Literaturmagazins "Der Schnipsel" und führt einen erfolgreichen Buch-Blog namens "girl.with.the.bookshelves". Ihre Texte werden in unterschiedlichen Literaturmagazinen veröffentlicht. 2022 wurde Maline Kotetzkis Kurzgeschichte "Abdrift" in der "Neuen Prosa" Schleswig-Holstein herausgegeben. Neben Lesungen veranstaltet die junge Autorin auch Schreibworkshops, zurzeit arbeitet sie an einem Romanprojekt.

Im Projekt "Lesereise Schleswig-Holstein" finden im September und Oktober literarische Begegnungen quer durchs Land statt. Weitere Informationen dazu stehen unter lesereise.sh.

Die Lesung in der Bücherei Elmschenhagen wird gefördert im Rahmen von "Neustart Kultur" der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch das Förderprogramm "Neustart Literatur" des Deutschen Literaturfonds e.V.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel