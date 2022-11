Malerei-Ausstellung der Muthesius Kunsthochschule

Wann? 25. November 2022 bis 14. Januar 2023, 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr (immer mittwochs bis samstags) Wo? Im spce der Muthesius Kunsthochschule Eintritt: frei

Die Eröffnung findet am Donnerstag, 24. November 2022, um 18.00 Uhr statt und die Pressevorbesichtigung am selben Tag, jedoch bereits um 11.00 Uhr.

Mit der Ausstellung "Materialsache – What about painting?!" widmet sich spce, der Ausstellungsraum der Muthesius Kunsthochschule in Kiel, in drei Akten, in denen jeweils zwei Künstler:innen im Dialog ausstellen, der Malerei und der Frage: Was ist Malerei heutzutage? Ein transparentes und begehbares Gemäldelager aller Arbeiten der beteiligten Künstler:innen wird über die gesamte Dauer der Ausstellung betonen, dass Malerei vielfältig, vielschichtig, und nicht zwangsläufig auf Gemälde reduzierbar ist.

Mit dem Jahresthema Materialsache rückt der Ausstellungsraum spce den Fokus auf die Wahl des Mediums und die Formfindung anhand der gewählten künstlerischen Mittel und Techniken.

In mehreren interdisziplinären klassen- und fächerübergreifenden Ausstellungen und Veranstaltungen geht spce der Frage nach der Bedeutung und Wahl des Ausgangsmaterials auf künstlerisch-konzeptionelle Inhalte nach.

Dabei wird hinterfragt, inwieweit Begrifflichkeiten und medientechnische Zuschreibungen auf die heutige Kunstproduktion anwendbar und nutzbar sind; welche Qualität birgt ein medienspezifischer Zugang? Wann ist dieser Halt, wann ist er Bürde? Wie spiegelt sich darin der viel zitierte aktuelle Fokus auf künstlerische Forschung und dem/der Künstler:in als Seismograph sozialer und politischer Schieflagen?

Künstler:innen:

Paola Donato Castillo, Leonard Gneuß, Ana Kostova, Lisa Sophie Langhans, Janna Schnoor, Zeyang Xu.

Quelle: Muthesius Kunsthochschule