Maik Krahl Quartett im Kulturforum Kiel: "The Magic of Consistency"

Wann: Donnerstag, 23. Januar 2025, 20.00 Uhr Wo: Kulturforum Kiel Eintritt: 25,- Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr Tickets: Direkt hier Tickets bestellen.

Was bei den Liveauftritten der Band sofort ins Ohr sticht, ist die hörbare Lust und Beweglichkeit der beteiligten Musiker, Maik Krahl auf seinem spannenden musikalischen Weg zu folgen. Der Trompeter, der während seines Studiums von renommierten Lehrern wie Till Brönner, Malte Burba und Ryan Carniaux unterrichtet wurde, galt schon vor Jahren als kleine Attraktion in der Jazzszene. Mit seinem aktuellen Projekt hat er aber noch einmal eine Schippe draufgelegt.

Maik Krahl ist ein aufstrebender Jazztrompeter, der mit seinem unverwechselbaren Sound und seiner virtuosen Spieltechnik begeistert. In seinen Kompositionen verbindet er gekonnt Tradition und Moderne und schafft so einen frischen, zeitgemäßen Jazz-Sound. Durch seine Ausbildung bei einigen der besten Jazztrompeter Deutschlands hat Krahl sein Handwerk von der Pike auf gelernt und sich zu einem versierten Musiker entwickelt. Zu dem Quartett gehören außerdem Constantin Krahmer am Piano, Jakob Kühnemann am Bass und Fabian Rösch an den Drums

Mit "The Magic of Consistency" präsentiert das Maik Krahl Quartett ein Programm, das die Essenz des Jazz einfängt und gleichzeitig neue Wege beschreitet. Die Musiker harmonieren perfekt miteinander und schaffen durch ihr leidenschaftliches Spiel eine mitreißende Atmosphäre.