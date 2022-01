"Made in Kiel" – Führung für Gehörlose

Wann? Mittwoch, 26. Januar 2022, 17.00 Uhr Wo? Warleberger Hof Eintritt: kostenfrei Anmeldung: per E-Mail museum@kiel.de oder telefonisch unter 0431/901-3425 Zugang: Es gilt die 2G-Regel

Unter der Fragestellung "Was wissen wir über Kieler Firmen im 20. Jahrhundert?" führt die Kuratorin Karoline Liebler gemeinsam mit einer Dolmetscherin für Deutsch und Deutsche Gebärdensprache durch die Ausstellung.

Teilnehmende erhalten bei dem einstündigen Rundgang fundierte Einblicke in die Entwicklung des produzierenden Gewerbes in Kiel von der Nachkriegszeit bis in das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends.

Die Bandbreite der ausgewählten Kieler Firmen reicht in der Ausstellung von kleineren Manufakturen bis zu großen, bekannten und teils noch heute in Kiel ansässigen Industriebetrieben wie Elac, Hagenuk und der Lindenau Werft und zeigt die Vielfalt des produzierenden Gewerbes in der Stadt.

An Objekten wie Telefonen der Firma Hagenuk oder Maschinen für die Glühlampenproduktion der Firma Plechati können Besucher zum Teil auch an verschiedenen Mitmachstationen Kieler Industriegeschichte erleben. Abschließend illustriert Karoline Liebler am Beispiel dieser Firmengeschichten die prägenden lokalen und überregionalen Veränderungen. Anwesende können mit der Kuratorin persönlich ins Gespräch kommen und Fragen zur Ausstellung und ihrer Konzeption stellen.

Die Sonderausstellung "Made in Kiel" des Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseums ist noch bis 3. April 2022 im Warleberger Hof zu sehen.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel