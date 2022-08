Liveübertragung der Oper Carmen vom SommertheaterKiel

Wann? Freitag, 19. August 2022, unterschiedliche Beginnzeiten Wo? an 11 verschiedenen Standorten Eintritt frei

In diesem Jahr zum ersten Mal an 11 Standorten in und um Kiel.

So ist die Premiere für jeden kostenfrei und draußen am Bootshafen, in Gaarden, Wik, Mettenhof, am Blücherplatz, in Friedrichsort, Dietrichsdorf, Preetz, Neumünster und NEU in diesem Jahr in Schilksee und Elmschenhagen erlebbar.

Erfahren Sie hier alles über die Übertragungsorte und alle Neuerungen, die es in diesem Jahr geben wird.

Als Gesprächspartner mit dabei sind:

Gerwin Stöcken – Stadtrat für Soziales, Wohnen, Gesundheit und Sport (Standort Schilksee)

Daniel Karasek – Generalintendant Theater Kiel

Rainer Pasternak – Kulturreferent der Landeshauptstadt Kiel

Alisa Goetzke – Projektmanagerin Kiel-Marketing e.V.

Ernö Körber – Elmschenhagen

Björn Demmin – Bürgermeister Preetz

Gerd Sigel – Caspar-von-Saldern-Haus e.V. Neumünster

David Vetter – Stadtteilbüro Ost Dietrichsdorf

Anja Petrich – Blücher e.V.

Claudia Fröhlich – Stadtteilbüro Mettenhof

Eckhard Reiser – Büro Soziale Stadt Gaarden

Evi Ahr – Kulturladen Leuchtturm e.V. Festung

Fabian Till – Wik-Anscharpark

Quelle: Kiel-Marketing e.V.