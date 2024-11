Live Film- und Fotoshow "Grad°jetzt: Gegen die Angst" in Kiel

Wann: Samstag, 16. November 2024, 20.00 Uhr Wo: Studio Filmtheater Kiel Eintritt: frei Anmeldung: veranstaltungen.greenpeace.de

Die Liveshow richtet sich an alle, die sich jemals ängstlich, machtlos oder ohnmächtig angesichts der Klimakrise gefühlt haben. An alle, die dachten, die aktuelle Situation sei zu groß oder zu kompliziert, um sie zu verstehen oder etwas dagegen zu tun. Louisa Schneider möchte mit ihrer Show zeigen, dass wir gemeinsam den Weltuntergang ausfallen lassen können.

Für ihr Projekt besuchte die Journalistin fünf Orte unseres Planeten, sogenannte "Kipppunkte". Sie spürte die Hitze der Waldrodungen in Brasilien, sah in Senegal ganze Häuser und Strände verschwinden, hörte das Eis in Kanada und Grönland knacken und tauchte zu den ausgebleichten Korallen in Australien. "Und plötzlich stehst du in einer Wüste, da wo vor wenigen Jahren noch Regenwald war", beschreibt Louisa Schneider ihre Erfahrungen.