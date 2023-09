Fünftes Literaturwochenende auf Gut Panker

Wann? 10. bis 12. November 2023 Wo? Ole Liese auf Gut Panker Eintritt: ab 294,- Euro pro Person Anmeldung: unter 06173/3270922 oder an reservations@ole-liese.de

Bereits zum fünften Mal findet "Liese liest" im Hotel & Restaurant Ole Liese auf Gut Panker statt. Das Literaturwochenende entwickelte sich in den vergangenen zwei Jahren zu einer beliebten Veranstaltung an diesem besonderen Schauplatz nahe der Ostseeküste. Vom 10. bis zum 12. November 2023 dürfen sich Gäste auf die Autorinnen Heike Meckelmann und Elfie Bohne freuen.

Neuautorin Elfie Bohne feiert mit ihrer Lesung Premiere und liest aus ihrem ersten Kriminalroman "Und nur der Dannebrog sah zu". Heike Meckelmann ist seit den Anfängen des Literaturwochenendes regelmäßig mit dabei und liest aus "Küstengruft", dem neuen Krimiroman ihrer erfolgreichen Küsten-Reihe.

Die beiden Bücher der Autorinnen sind Anfang des Jahres im Gmeiner Verlag erschienen, der sich auf regionale Romane spezialisiert hat. Beide Werke spielen im hohen Norden Deutschlands und passen somit perfekt in die Umgebung des 500 Jahre alten Gut Panker.

Unweit der Ostsee und inmitten der Holsteinischen Schweiz bietet es die perfekte Kulisse für ein Wochenende voller literarischer Spannung. Auch für die Geschmacksnerven der Gäste ist gesorgt: Chefkoch Volker Fuhrwerk und seine Küchencrew sorgen an beiden Abenden mit besonderen Kreationen für wahre Gaumenfreuden in der Ole Liese Wirtschaft.

Krimi-Atmosphäre und Genuss vereint

Das Krimiwochenende auf Gut Panker startet am Freitagabend, wenn Heike Meckelmann mit einer Lesung aus ihrem neuen Roman "Küstengruft" beginnt. Vor Fehmarn explodiert ein Boot und schnell offenbart sich, dass es Mord war. Wer hat es auf den getöteten Schiffseigner abgesehen und hat die Tat etwas mit dem Bau des Fehmarnbelttunnels zu tun?

Bereits seit Jahren herrscht Streit zwischen den Befürwortern und Gegnern des Projekts. Eine weitere Explosion erschüttert die Insel und unter Bewohnern und Gästen bricht Panik aus. Die Kommissare Westermann und Hartwig fordern Unterstützung beim LKA Kiel und die Jagd auf ein Phantom beginnt.

Am Samstag starten die Gäste entspannt in den Tag. Nach einem gemütlichen Landhaus-Frühstück ist ausreichend Zeit, die abwechslungsreiche Landschaft des denkmalgeschützten Guts zu erkunden, einen langen Spaziergang durch die nebelbedeckten Felder zu unternehmen oder einen Ausflug zu machen.

Für Programm am Abend sorgt Elfie Bohne mit ihrem Roman "Und nur der Dannebrog sah zu". Im nordischen Dorf Hattlund pfeift im Frühjahr ein kalter Wind, der es aber nicht schafft, die aufgeheizten Gemüter der Dörfler abzukühlen. Denn ein grausamer Mord ist geschehen: Margot Iwersen hängt aufgeknüpft am Fahnenmast der dänischen Schule.

Nur der Dannebrog ist Zeuge des Geschehens. Die Flensburger Kriminalpolizei gerät ins Straucheln, als kurz darauf ein zweiter Mord geschieht und sich das ganze Dorf fragt: Was ist los auf dem platten Land?

Informationen und Buchung

Das Arrangement "Liese liest" beinhaltet zwei Übernachtungen mit Landhaus-Frühstück und ein Drei- sowie ein Vier-Gänge-Menü an den Abenden in der Ole Liese Wirtschaft. Darüber hinaus sind die beiden Lesungen, Kaffee und hausgemachter Blechkuchen am Samstagnachmittag, ein "Prinz von Hessen" Piccolo Rieslingsekt zur Begrüßung und die freie Nutzung des kleinen Wellnessbereichs inbegriffen.

Das Angebot ist im Doppelzimmer ab 294,- Euro pro Person buchbar, im Einzelzimmer ab 431,50 Euro. Reservierungen werden telefonisch unter +49 (0)6173 – 32 70 922 oder per Mail an reservations@ole-liese.de entgegengenommen.

