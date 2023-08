Programmüberblick Literatursommer im Literaturhaus

Die Veranstaltungsreihe wird offiziell am 9. August 2023 in Meldorf eröffnet, u.a. mit Marente de Moor, die mit ihrem neuesten Werk auch in Kiel zu Gast ist (10. August 2023). In ihrem Roman "Phon" fragt sie nach den dunklen Seiten der Natur und des Menschen. Alle weiteren Termine zu ihren jeweiligen Veranstaltungen sind – wie auch bei allen anderen Autor:innen am Ende der jeweiligen Veranstaltungsinformationen zu finden.

Nina Polak segelt bei diesem traditionellen Sommerfest (Alter Botanischer Garten/ LH: 18. August 2023) mit ihrem Roman "Zuhause ist ein großes Wort" über die Weltmeere nach Amsterdam, um dort nach Antworten für ihr Leben zu suchen. An diesem Abend wird zudem die Übersetzerin aus dem Niederländischen und Trägerin des Schleswig-Holsteinischen Kunstpreises Helga van Beuningen geehrt, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Karen Nölle über das Literaturübersetzen sprechen wird.

Mathijs Deen, der mit "Der Holländer" Presse und Publikum zugleich begeisterte, lässt seinen spannenden zweiten Kriminalroman um den Ermittler Liewe Cupido "Der Taucher" an der Westküste Schleswig-Holsteins beginnen (Außer Haus: Segelcamp an der Kiellinie: 26. August 2023), während die deutsche Bestsellerautorin Monika Peetz mit ihrem zweiten "Sommerschwestern"-Band einen stimmungsvollen Roman über eine Familiengeschichte in Nordholland geschrieben hat (LH: 29. August 2023).

Marcel Mörings Romanheld legt in "Amen" die Schichten seines Lebens frei – zwischen seiner Ehe, dem Deportationslager Westerbork und der deutschen RAF. Lisa Weeda hingegen begibt sich in ihrem Roman "Aleksandra" auf die Spur ihrer ukrainischen Großmutter ins Donbass. Der facettenreichen Kolonialgeschichte nähert sich Nils Aulike in seiner Lesung aus Werken der niederländischen Kolonialliteratur und Robert Langhanke nimmt sich in einem Vortrag zu Klaus Groth der langen Verbindung der Niederlande mit Schleswig-Holstein an.

Leselust und ein buntes Programm für die ganze Familie bietet ein Nachmittag an der Kieler Förde mit einer multimedialen Lesung aus dem Kinderbuch "Seesucht" von Marlies van der Wel und vielen Überraschungen (26. August 2023) und bei unserer Ausstellung "Eiland" mit Fotos von Jeroen Hofman können Sie im Literaturhaus in die Welt der Westfriesischen Inseln eintauchen.

Zu den Kooperationspartnern und Förderern des Literatursommers 2023 gehören der Landesbeauftragte für politische Bildung SH, das Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur SH, die Botschaft des Königreichs der Niederlande, die Europa-Union SH und die Förde Sparkasse.

Zwischen Pellworm und Lübeck, zwischen Leck und Lauenburg gibt es viel zu sehen und zu hören – lasst euch inspirieren!

Die Programmvorschau bietet eine Übersicht über die Literatursommer-Veranstaltungen des Literaturhauses in Kiel und Meldorf. Hier geht es zu einer Gesamtübersicht zum Programm des Literaturhauses sowie zum gesamten Literatursommer-Programm zum Download.

Karten für alle Veranstaltungen des Literaturhauses gibt es in Kiel im Literaturhaus SH (Tel. 0431/57968-41 oder per Mail), im Buchladen Zapata (Wilhelmplatz 6, Tel 0431/93639) und bei Litera – Weinkultur und Schöne Bücher (Holtenauer Straße 55, 24105 Kiel, Tel 0431/8950039) zu kaufen.

Quelle: KulturKurier