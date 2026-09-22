Wann? Dienstag, den 19. November um 17 Uhr Wo? Konzerthaus am Schloss Tickets: Ab 23€ hier zu buchen

Was erwartet euch an diesem Abend?

Roman Knižka erweckt die Stimmen der Zeit zum Leben: Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Mascha Kaléko und Victor Klemperer sprechen durch ihn. Zwischen Hoffnung, Ironie und Verzweiflung entsteht ein literarisches Zeitbild der letzten Jahre der Weimarer Republik. Das Bläserquintett OPUS 45 ergänzt die Texte mit Musik von Hanns Eisler, Kurt Weill, Erwin Schulhoff, Cole Porter und den Comedian Harmonists. Die kulturelle Vielfalt und die Spannungen dieser Epoche werden so unmittelbar spürbar.

Ein besonderes Kapitel widmet sich Kiel zwischen 1929 und 1933. Anhand regionaler Ereignisse wird greifbar, wie politische Radikalisierung und Straßengewalt auch vor Ort den Alltag bestimmten. Die Aushöhlung demokratischer Strukturen geschah nicht nur in Berlin sie fand überall statt. Dieser lokale Fokus macht die historischen Prozesse besonders eindringlich und zeigt, wie schnell eine Demokratie ins Wanken geraten kann.

Warum ist dieser Abend aktuell?

Die Texte und die Musik stellen unausweichlich die Frage: Was haben wir aus der Geschichte gelernt? Welche Verantwortung trägt jede Generation, wenn demokratische Werte unter Druck geraten? Gerade darin liegt die beklemmende Aktualität des Abends. Die künstlerische Blüte, die politische Radikalisierung und die wachsende Gewalt jener Jahre wirken heute überraschend gegenwärtig.

Das Ensemble OPUS 45 besteht aus Musikern der Hamburgischen Staatsoper, der Dresdner Philharmonie, des Beethoven Orchesters Bonn und der NDR Radiophilharmonie Hannover. Für ihre künstlerische Erinnerungsarbeit wurden Roman Knižka und OPUS 45 kürzlich mit dem Hans-Frankenthal-Preis des Auschwitz-Komitees ausgezeichnet. Bettina Aust, die Kieler Stadtpräsidentin, spricht zu Beginn ein Grußwort. Die Veranstaltung wird von der Partnerschaft für Demokratie Kiel und der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte organisiert gefördert aus dem Bundesprogramm "Demokratie leben!".

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